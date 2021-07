Gli effetti che l’alimentazione può avere sull’organismo sono ormai oggetto di studio da diversi anni. La connessione tra quello che ingeriamo e cosa si produce a livello biochimico e cellulare è un dato che non è possibile trascurare. Ecco perché medici ed esperti raccomandano di adottare degli stili alimentari tesi a contrastare alcune malsane abitudini nella dieta. Un esempio tipico che interessa in particolare i Paesi maggiormente industrializzati riguarda l’uso e l’abuso del cosiddetto “junk food”. Questi alimenti aumentano drasticamente il rischio di malattie cardiache indebolendo il sistema immunitario. Vediamo allora di cosa si tratta.

Come prevenire malattie al cuore e diabete in maniera semplice e naturale

Nel momento in cui un soggetto assume con frequente regolarità del cibo spazzatura, si espone al rischio di numerose malattie. Molti disturbi cardiovascolari e diabetici si possono facilmente associare a diete poco salutari e più tese al consumo di alimenti ricchi di zuccheri e grassi. Nell’articolo “Come dimezzare gli zuccheri nel sangue con questa sana abitudine alimentare” abbiamo illustrato le indicazioni di uno studio della Harvard School of Public Health. In un ulteriore approfondimento abbiamo invece mostrato “Le 5 ottime abitudini per prevenire un infarto e avere una vita serena”.

Nell’ottica della prevenzione, uno studio dell’Università di Bonn pone l’accento su quello che accade al corpo quando si assume di frequente cibo spazzatura. Gli studiosi hanno mostrato che l’organismo attiva una risposta infiammatoria del sistema immunitario assai simile a quella che si verifica con un’infezione batterica.

Questo mostra quali effetti sul lungo termine potrebbe avere una simile alimentazione. A questi effetti si associano anche quelli che riguardano il rischio di malattie cardiovascolari e diabetiche. Secondo un ulteriore studio, alcuni cibi del genere, possono creare una vera e propria dipendenza che si riconosce con i sintomi che abbiamo illustrato nell’articolo: “Attenzione perché questo cibo può creare dipendenza alimentare e danni alla salute”. Seguendo alcune sane e salutari abitudini, è possibile eseguire un fondamentale lavoro di prevenzione.