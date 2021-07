Con l’aumentare del caldo estivo si avverte il bisogno di mangiare piatti freddi e idratanti. Il meccanismo di termoregolazione che mette in atto l’organismo per contrastare gli effetti delle alte temperature esterne comporta un dispendio energetico che è importante compensare. In questo caso un piatto ricco di nutrienti che ben si adatta ad un pasto estivo al mare o in campagna è base di lenticchie fredde. Vediamo come preparare l’insalata proteica ricca di sali minerali, magnesio e potassio per contrastare la spossatezza.

Ottime alleate della salute

Le lenticchie sono dei legumi estremamente ricchi di sostanze nutritive e adatte anche a chi segue un’alimentazione di tipo vegetariano o vegano. Esse possiedono molte proteine e carboidrati complessi che consentono di mantenere basso l’indice glicemico. Sono inoltre ricche di ferro, fosforo e vitamine del gruppo B estremamente utili nel fornire il corretto apporto energetico all’organismo e contrastare l’affaticamento. Le fibre che si trovano nelle lenticchie sono particolarmente adatte per risolvere problemi di stitichezza e regolarità intestinale. Non bisogno dimenticare anche il forte potere antiossidante che possiedono questi piccoli semi. Le lenticchie sono ricche di flavonoidi e tiamina, una sostanza che aiuta la concentrazione e la memoria.

L’insalata proteica ricca di sali minerali, magnesio e potassio per contrastare la spossatezza

Per preparare l’insalata proteica a base di lenticchie occorre cuocere 250 grammi di legumi in pentola con acqua per circa 20 minuti. Eliminare l’acqua di cottura e lasciar raffreddare per bene i legumi. A questo punto si potranno aggiungere i condimenti che più si preferiscono. Chi ama i sapori freschi e decisi può aggiungere dei pomodorini con della cipolla cruda e del prezzemolo tritato. Abbiamo illustrato in un articolo precedente “I fantastici trucchi per conservare prezzemolo e sedano sempre freschi in casa”. Nell’insalata estiva è possibile anche aggiungere olive, cetrioli o altri condimenti per dare colore e un tocco di originalità a questo gustosissimo piatto. Un’idea di antipasto per accompagnare questa pietanza lo si può trovare nell’articolo “Un’esplosione di vitamine in questo piatto estivo salutare e gustoso”.

