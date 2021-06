Gli alimenti esercitano una forte influenza non solo sul corpo, ma anche su alcuni meccanismi cerebrali tanto da far scattare una ricerca continua degli stessi. È il caso, ad esempio, degli zuccheri raffinati come confermano numerosi studi scientifici. Attenzione perché questo cibo può creare una dipendenza alimentare e danni alla salute.

Che cosa succede quando si ha una dipendenza?

In generale, tutto quello che provoca piacere alla persona e all’organismo può creare dipendenza. Entrano in gioco componenti non solo viscerali e corporee, ma anche emozionali e psichiche. Si pensi al fumo o altre sostanze psicoattive, allo shopping, al gioco d’azzardo o internet. Lo stesso potrebbe accadere per gli zuccheri, in particolare per quelli raffinati. Essi, sempre più di frequente, sono presenti nei cibi che mangiamo come effetto della industrializzazione e della diffusione dei prodotti confezionati. È importante in tal senso non confondere gli zuccheri con la più ampia famiglia dei carboidrati.

Parlare di dipendenza vuol dire registrare nella persona meccanismi come il craving, ossia il desiderio incontrollabile di assumere quella sostanza. Secondo le neuroscienze, una dipendenza attiva a livello cerebrale il cosiddetto “sistema della ricompensa”. Esso fa scattare in maniera incontrollata tutti quei comportamenti di ricerca, assunzione della sostanza, piacere e sensazione di carenza.

Tale bisogno di assunzione, nel tempo, diventa anche un bisogno di aumentare le dosi e di avere delle scorte. Inoltre, potrebbe significare anche continuare ad assumere quantità considerevoli di zuccheri pur conoscendo le conseguenze per la salute. Questa diventa la ragione per la quale è difficile smettere di assumere quella determinata sostanza.

Attenzione perché questo cibo può creare una dipendenza alimentare e danni alla salute

Generalmente, la dipendenza da zuccheri si esprime attraverso alcuni segnali. Il soggetto desidera dolci e bevande zuccherine anche se si sente sazio e pieno. È una sorta di bisogno impellente. Questa ricerca può indurre ad assumere più zuccheri di quanto si avesse bisogno. Successivamente, potrebbero scaturire nella persona forti sensi di colpa che seguono le abbuffate.

Malgrado la consapevolezza dei danni alla salute, il corpo e la mente non riescono a resistere alla sostanza. In questa dimensione potrebbe accadere di iniziare a mangiare dolci nascostamente dagli altri e che non si riesca a smettere di adottare un simile comportamento. Questo comporta numerose conseguenze per la salute con tutte le patologie annesse. Lo zucchero può esercitare un forte potere sulla mente e sul comportamento che merita la giusta cura. Perciò è fondamentale in circostanze simili affidarsi alla consulenza di un medico o specialista della salute mentale e nutrizionale.

