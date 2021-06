Scegliere quello che si mette nel piatto non è un’operazione da lasciare al caso. Attualmente, la comunità scientifica pone in evidenza i numerosi benefici che una alimentazione consapevole produce sull’organismo. Dieta e riduzione del rischio di alcune malattie sembrano strette da un legame a doppio filo in termini di prevenzione e scelte consapevoli.

Quali rischi si nascondono dietro alcuni cibi

Uno dei fattori di protezione contro disturbi connessi agli elevati livelli di glicemia nell’organismo risiede proprio nella corretta dieta. Vediamo allora come dimezzare gli zuccheri nel sangue grazie a questa sana abitudine alimentare che di seguito illustriamo.

Sono molte le persone che nell’arco della giornata assumono molti più zuccheri del dovuto. Complici gli alimenti già pronti e imbustati, a volte si corre il rischio non sapere neanche quali zuccheri si nascondono nella pietanza. Uno importante studio di alcuni anni fa della Harvard School of Public Health ha posto alcune evidenze degne di riflessione. Gli scienziati hanno dimostrato che assumere quotidianamente 50 grammi di carne rossa trasformata in insaccato, aumenta del 51% il rischio di diabete di tipo 2. Assai meno ridotta è la percentuale di rischio per chi mangia ogni giorno 100 grammi di carne rossa che non subisce trasformazioni. Sebbene si trattasse di uno studio osservativo, i dati hanno posto le basi per ulteriori approfondimenti.

Come dimezzare gli zuccheri nel sangue grazie a questa sana abitudine alimentare

Chi è affetto da diabete o soffre di glicemia alta, dovrebbe prestare attenzione a non eccedere nel consumo di alimenti industriali confezionati in linea generale. Nelle produzioni industriali spesso si utilizzano zuccheri come: destrosio, maltosio, melassa, malto d’orzo, glucosio e tanti altri. Molto spesso gli alimenti confezionati e a lunga scadenza contengono queste tipologie di zuccheri nascosti che servono alla conservazione. Alcuni salumi, ad esempio, possono contenere lo sciroppo di mais o di glucosio per esaltarne il sapore e mantenere la carne umida.

Tuttavia, simili ingredienti aggiuntivi possono contenere calorie extra e aumentare gli zuccheri nel sangue che causano i picchi glicemici. Per questo motivo è sempre importante leggere le etichette ed informarsi sul contenuto dei prodotti. Altri cibi che è opportuno controllare sono: le zuppe ed i sughi pronti; gli snack confezionati; i cereali e il pane in cassetta così come alcuni yogurt. Nell’articolo “La colazione ideale per rimettere in salute l’intestino pigro e sgonfiare la pancia” abbiamo illustrato quali sono gli yogurt con meno zuccheri. Riconoscendo questi ingredienti poco raccomandabili per chi soffre di glicemia alta, si può addirittura dimezzare l’assunzione giornaliera di zuccheri.

