Un outfit di tutto punto non trascura nulla, capi e accessori non saranno mai pura casualità. Bensì saranno il risultato di combinazioni studiate nonché di un occhio attento alle tendenze. Seguire la moda, infatti, è un modo che consente di non commettere sbagli nell’abbigliamento. In più ci rende sicure di ciò che indossiamo e ciò si riflette su noi stesse, che di conseguenza ci muoveremo con disinvoltura e spigliatezza. All’apprestarsi di ogni nuova stagione, collezioni e riviste suggeriscono nuovi dettami di stile per look azzeccati dalla testa ai piedi. A tal proposito, non solo zeppe e ballerine, tornano di moda anche delle scarpe che probabilmente abbiamo già in casa.

Una scarpa tira l’altra

In procinto della primavera tante le tendenze per quanto riguarda le calzature, anche perché con un clima più mite potranno variare maggiormente. Avremo l’imbarazzo della scelta, potendo propendere per un modello piuttosto che per un altro a seconda di gusti e occasioni. Ad esempio, sotto outfit eleganti sono perfette queste scarpe sofisticate. Di tendenza poi le praticissime ballerine, un sempreverde del mondo delle calzature. Ugualmente anche le scarpe con la zeppa, in grado di slanciarci in totale comodità. A tutte queste però si aggiunge un’ulteriore calzatura che ha goduto sempre di un certo successo, seppure con picchi più o meno alti.

Non solo zeppe e ballerine, tornano di moda queste scarpe versatili per look casual ed eleganti a 20 come a 60 anni

Dopo un lungo inverno è inevitabile sentire la voglia di volersi alleggerire e scoprire, una sensazione che non risparmia i nostri piedi. Prima di indossare i sandali d’estate, potranno cominciare a godere dell’aria mite della primavera svelandosi un poco attraverso delle scarpe nuovamente in voga: i sabot. I sabot, noti anche col nome di mules, sono calzature aperte sulla parte del tallone. Questa caratteristica li rende freschi ma conferisce loro una comodità simile a quella delle pantofole.

A spopolare saranno quelli dotati di tacchi, una peculiarità che li rende adatti anche a look più impegnativi e formali.

Potranno avere tacchi sottili o doppi, questi ultimi sicuramente più stabili per camminarci. Diffusi quelli con tacchi a stiletto, a rocchetto e quadrato. Si potrà optare poi per tacchi più vertiginosi o meno, a seconda di come ci sentiremo più a nostro agio. Tanti i colori tra cui scegliere, dalle tonalità di moda in questa primavera a quelle pastello o fantasia.

I sabot non giocheranno solo con i colori ma anche con le forme. Infatti, si troveranno con tacchi arricchiti da inserti, quali pietre colorate. Ma soprattutto saranno le tomaie a variare, assumendo di volta in volta punte più o meno allungate, in differenti materiali. In alcuni casi andranno a ricalcare quasi le forme delle sling back.

I sabot sono scarpe senza età e che ben si prestano per la quotidianità così come per occasioni più eleganti, soprattutto i modelli più ricercati. In ogni caso se li abbiamo nella scarpiera è il momento di tirarli fuori e sfilarvi finalmente e nuovamente per strada.

