Per allontanare zanzare, mosche e pappataci da casa e giardino ecco le piante e altri rimedi naturali utili oltre alla citronella

Quando le giornate si allungano e le temperature si alzano è naturale stare più tempo con le finestre aperte. Non solo, si sta volentieri in terrazzo, anche la sera sorseggiando un aperitivo. Se si ha un giardino, oltre ai lavori legati alle piante, si cominciano a sistemare divanetti, tavoli e sedie. È bello trascorrere del tempo in mezzo al verde, magari col proprio cane. Un inconveniente tipico della bella stagione, però, è la presenza di alcuni insetti fastidiosi e possibili portatori di infezioni e prurito.

Tra quelli che più si manifestano in casa o fuori ci sono le mosche, le zanzare e i pappataci. Tra i mezzi di difesa che possiamo mettere alle finestre e portefinestre ci sono senza dubbio le zanzariere. Dotate di reti fitte, ostacolano il passaggio degli insetti. Sappiamo bene, però, che non bastano. Le vie d’entrata ci sono sempre, e a volte dobbiamo pur aprirle. Oltre all’uso di insetticida spray o in tavoletta, vediamo dei rimedi naturali che potrebbero tenere lontani questi insetti molesti e pericolosi:

per tenere lontane le mosche si potrebbe mettere sul balcone o sul davanzale una pianta di basilico. Utile in cucina, il suo odore risulterebbe sgradito a questi insetti;

un’altra soluzione è quella di mettere in giro ciotoline con del pepe in grani;

mosche e zanzare sembrerebbero non gradire anche altri odori. Sfruttando la loro avversione, mettere in piccoli contenitori dei batuffoli di cotone impregnati di olio essenziale di eucalipto e di citronella, oppure usare dei diffusori. La citronella può anche essere coltivata, magari in giardino.

Altre soluzioni:

contro mosche e zanzare può servire il geranio odoroso. Oltre ad avere un profumo gradevole per noi ma sgradito agli insetti, produce dei bei fiori;

in giardino potremmo coltivare due belle piante da fiore, la calendula e la catalpa, repellenti contro le zanzare;

anche il crisantemo, bel fiore colorato, sembrerebbe utile per respingere gli insetti.

Per quanto riguarda i pappataci, o flebotomi, somigliano alle zanzare e sono pericolosi per l’uomo e per i cani. Se si viene punti da quest’insetto, si possono manifestare cefalea, brividi, dolori muscolari e altri sintomi. Nel cane la leishmaniosi canina può essere fatale se non curata in tempo. Per questo motivo è bene trattare gli amici a quattro zampe con antiparassitari. Altri accorgimenti sono: pulire bene la loro cuccia, evitare ristagni d’acqua e pulire le grondaie. Tra le piante che possono tenere lontani i pappataci abbiamo il basilico e il rosmarino, ma anche la citronella, il geranio e la pianta dell’incenso.

Per allontanare zanzare, mosche e pappataci, quindi, si possono provare dei rimedi naturali prima di ricorrere ad altre soluzioni.

