Pulire casa può diventare un procedimento lungo e snervante, soprattutto se non sappiamo come rimediare a sporco e polvere. Non si tratta solo di rimettere a nuovo le stanze, ma di occuparsi di ogni oggetto presente all’interno.

Ne sapremo di certo qualcosa, pensiamo a ogni volta che abbiamo dovuto fare i conti con la pulizia dei tappeti. Ce ne sono di materiali e tipologie diversi e non tutti sono trattabili allo stesso modo. Il rischio di usare detergenti sbagliati che li rovinino è dietro l’angolo e occorre molta attenzione.

Cercando di facilitare il compito, mostreremo qualche semplice metodo per ridare vigore a questi complementi d’arredo. Ecco come lavare e pulire i tappeti con qualche prodotto anche naturale che avremo certamente a portata di mano.

Aceto e bicarbonato

I due ingredienti onnipresenti in casa e che difficilmente falliscono sono aceto e bicarbonato. Possiamo usarli anche per pulire i tappeti in modo semplice e rapido.

Il primo metodo consiste nello spargere del bicarbonato sulla superficie da trattare. Strofiniamo con delicatamente per distribuire bene la polverina bianca, poi aspettiamo qualche ora prima di toglierla con una spazzola.

L’aceto bianco, invece, vanta eccellenti proprietà disincrostanti e provvederebbe anche a disinfettare. Per utilizzarlo dovremo miscelarne due bicchieri a tre cucchiai di bicarbonato e spruzzare la soluzione sul tappeto. Aspettiamo che agisca, poi facciamo asciugare bene evitando di esporre al sole.

Ecco come lavare e pulire i tappeti a pelo lungo, corto e persiani con questi rimedi efficaci per non rovinarli

I metodi appena mostrati sono abbastanza generici e in ogni caso bisogna fare sempre attenzione alla delicatezza delle superfici. Tra i tappeti più sensibili ci sono quelli a pelo lungo.

Per trattarli adeguatamente potremmo preparare un secchio d’acqua a cui aggiungere del sapone delicato e poche gocce di ammoniaca. Immergiamovi una ramazza e con delicatezza stendiamo la soluzione sul tessuto facendo pelo e contropelo. Per finire risciacquiamo tutto e mettiamo ad asciugare.

Per i tappeti a pelo corto, invece, sembrerebbe funzionare un mix totalmente naturale. Dovremo preparare un composto piuttosto cremoso con delle gocce di limone e sapone di Marsiglia. Fatto questo, imbeviamo un panno in microfibra e strofiniamo la superficie, quindi risciacquiamo.

Passiamo infine ai tappeti persiani. Questa tipologia è in grado di donare fascino ed eleganza alla casa, per cui andrebbe trattata con garbo. Il sistema migliore parrebbe essere quello a vapore. Partiamo spruzzando un po’ di acqua calda per ammorbidire le fibre. Aspettiamo qualche minuto, poi passiamo con attenzione la nostra scopa a vapore con getti brevi e ripetuti sulle zone interessate. Come al solito, terminiamo lasciando il tappeto fuori ad asciugare e lontano dalla luce diretta del sole.

