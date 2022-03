Ormai la primavera è davvero vicina e cominciano a fare capolino giornate soleggiate e dall’aria mite. Se da un lato abbiamo riposto tutto ciò che avevamo d’invernale, magari con qualche soluzione salvaspazio nell’armadio, è presto comunque per gli abiti estivi.

La primavera d’altronde comporta non poche difficoltà nella creazione degli outfit, perché dovranno essere una via di mezzo. Le temperature, infatti, non sempre sono altissime e non di rado può essere frequente pioggia e vento. Importante dunque saper bilanciare bene ciò che indossiamo per non correre il rischio di morire di caldo o di freddo.

Ci sono camicie e camicie

Per le mezze stagioni, sebbene non siano più come una volta a causa degli sbalzi estremi di temperatura, esiste una soluzione: vestirsi a cipolla. Ce lo insegnano le nonne e le mamme fin da piccoli e rimane sempre la scelta migliore, in certi casi. Vestendosi a strati facilmente potremo alleggerirci o ricoprirci a seconda delle temperature. Naturalmente bisognerà sempre farlo con gusto.

Vestirsi a cipolla con stile è facile se si conoscono i capi di tendenza che ben si prestano. Un indumento ideale è da sempre la camicia, perfetta e impeccabile nelle varie occasioni. Per un look di impatto è fondamentale orientarsi però su modelli in voga e che rendano il nostro abbigliamento trendy.

La camicia bianca anche questa primavera sarà una scelta azzeccata, ma la moda ci invita a giocare di più. D’altronde le tonalità “in” saranno davvero briose e quindi sarà meglio non risparmiare nei colori. A tal proposito un must della stagione sarà la camicia a quadretti.

Vestirsi a cipolla con stile è facile con questo capo di tendenza da abbinare a giacche e cardigan in primavera

La camicia a quadretti classica torna di spicco sulle passerelle e sulle riviste di moda. Accanto ai quadri più grandi in fantasia british, infatti, ricompare lei, con la sua fantasia minuta e quasi romantica. Ciò però non vuol dire che rinuncerà ad assumere anche toni più forti.

Da un lato la vediamo nelle tonalità pastello unite a quelle candide, magari anche arricchita da qualche arricciatura o merletto. Super femminili quelle svasate sui fianchi e con qualche delicata balza. Dall’altro, andranno di moda anche quelle più mascoline e squadrate che assumono colori più forti e decisi.

Le camicie a quadretti saranno perfette sotto a un bel cardigan tinta unita, ma anche abbinato alla giacca denim o in pelle. Per un look da college americano la si potrà combinare con un bel pullover scollato che la lasci intravedere e magari con una gonna a ruota. Naturalmente una gran figura la farà anche sopra ai jeans skinny o boyfriend.

Le più estrose potranno anche provare a combinarla con altri capi fantasia, un’abitudine che sta spopolando. In questo caso, però, bisognerà saper dosare bene, quindi se siamo in dubbio, sarà meglio lanciarci su combinazioni tra quadretti e tinta unita.

