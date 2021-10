Avere un gattino in casa può essere un’esperienza bellissima e divertente. Tenerlo con noi può donarci relax, una piccola distrazione, e magari un senso di completezza e di compagnia. Tutti noi amanti degli animali, però, sappiamo bene che non sempre i loro gesti assecondano i nostri desideri. Alle volte, ad esempio, capita che noi stiamo cercando di prendere sonno. Oppure, ancora, vorremmo semplicemente completare in pace una nottata di riposo. Ma a rendere tutto più difficile ci pensa il nostro micino domestico. Il quale pensa bene di scorrazzare per il salotto. Alle volte butta a terra oggettini delicati, altre volte gratta con insistenza sulla porta.

Ecco, allora, che dobbiamo pensare a delle soluzioni che siano diverse dalla semplice lamentela. D’altronde, non siamo vittime del destino. Inoltre i gattini, come anche noi stessi, hanno delle abitudini su cui è possibile lavorare. Da evitare assolutamente qualsiasi tipo di punizione, così come assecondare sempre e comunque le richieste di cibo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Questi 5 trucchi facilissimi per gatti rumorosi di notte che sono un’insidia per il sonno nostro e dei vicini

I gatti non sono i colpevoli di questi comportamenti così diversi dai nostri. Il loro habitat era la natura. Qui, erano fenomenali cacciatori notturni. Allora vediamo alcuni rimedi che vale la pena compiere per limitare l’iperattività notturna dei gatti.

Il primo trucco è molto semplice e intuitivo. Far giocare il gatto prima di entrare nelle ore del riposo, lo stancherà. Potrebbe bastare anche solo un quarto d’ora. Questo, ovviamente, lo porterà a dormire più intensamente.

Il gioco deve preferibilmente essere condotto in una zona diversa da quella in cui dormiamo noi e loro. Infatti i gatti sono portati a suddividere l’ambiente in zone dedicate a precise attività. È un elemento positivo il fatto che il gatto non confonda la nostra camera con una sala giochi.

Il gioco del gatto può essere limitato sia se ci riferiamo alla zona che al momento. Segnalare al gatto che sta iniziando il momento delle feste, è molto importante. Potrebbe escludere dall’idea di gioco i momenti che non vedono quel suono introduttivo.

Altri 2 segreti da tenere bene a mente e un bonus

Se il problema riguarda la prima parte della notte, prendere il gatto per “per la gola” potrebbe essere una piccola ulteriore soluzione. Dopo aver mangiato i gatti sono ben lieti di andare a dormire. Magari non prima di una bella pulizia generale. Un po’ come noi, a pensarci bene. Ricordiamoci infine che per i mici il giorno è un periodo piuttosto stantio e noioso. Infatti in natura i gatti erano abituati a svegliarsi presto ma poi magari a dormire tutto il giorno. Ecco, allora, che rendere divertente il giorno con tante attività e giochi con cui poter giocare anche da solo può essere un’ottima idea.

Infine, cambiano i giochi spesso se possibile. Questo renderà le sue attività più stimolanti e stancanti. E forse ci ricorderà quanto può essere divertente avere un gattino. Ecco dunque i 5 trucchi facilissimi per gatti rumorosi di notte che sono un’insidia per il sonno nostro e dei vicini. Provare ad applicarli probabilmente renderà più sereni i rapporti. E migliorerà verosimilmente le nostre nottate. Così, magari, anziché svegliarci di soprassalto a causa del gatto chiedendoci perché ci stia fissando, potremmo semplicemente continuare a riposare.