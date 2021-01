Si tende a credere che i gatti non soffrano la solitudine. Questa prerogativa spesso, infatti, viene riservata solo ai cani. Intanto, se si ha un cane, l’articolo perfetto del nostro team è il seguente: “Un regalo semplicissimo da lasciare al cane per non fargli soffrire la solitudine quando siamo fuori casa“. Ma, qualora di dovesse avere in casa un felino, non bisogna sottovalutare il suo senso di abbandono. Anche il gatto può sentirsi annoiato e senza stimoli se resta in un appartamento vuoto per delle ore. E in qualche modo, bisogna sopperire a questa assenza. E dunque, ecco il divertente gioco che si può regalare al proprio gatto quando rimane a casa da solo.

Set di giocattoli tenuti da una bacchetta

Il gioco perfetto da regalare al proprio gatto è un set di peluches e oggetti attaccati a una bacchetta che li tiene in alto. I felini, infatti, adorano saltare verso questi oggetti, cercando di acchiapparli in tutti i modi possibili. Questo perché gli ricorda una preda che devono assolutamente prendere. E in questo modo riusciranno a fare passare il tempo da soli in casa molto più velocemente. Basterà infatti comprare una stecca a muro, che dia l’opportunità di appendere dei piccoli oggetti (come fosse una canna da pesca con l’amo, per intenderci) e il gioco è fatto!

Ci si potrà sbizzarrire con peluches di vario tipo

Non serve comprare una forma di peluche definita. Si può lasciar libera la fantasia e scegliere gli oggetti che si preferiscono. Per esempio, si può regalare al proprio gatto un giocattolo a forma di pesce o di topo. Oppure, un’idea davvero originale, è una pallina con dei fili pendenti, in modo tale che il gatto ci si possa attaccare e possa divertirsi nell’attesa del nostro ritorno. L’importante, è che tutti questi piccoli oggetti siano sostenuti da una bacchetta posta in alto, così che il micio possa saltare per acchiapparlo. In questo modo, il felino soffrirà molto meno la solitudine e riuscirà ad occupare il tempo libero senza sentirsi abbandonato o solo. Dunque, ecco il divertente gioco che si può regalare al proprio gatto quando rimane da solo a casa. Sarà felicissimo!