Le caratteristiche che rendono unico e speciale un gatto sono ormai risapute: curioso, indipendente, sornione, passionale e pieno di intraprendenza. Colora la vita e la casa di chi ha scelto di diventare il suo padrone. Se ci fosse una telecamera nascosta in casa, fissa a riprendere le sue azioni e i suoi movimenti, si scoprirebbero tante abitudini. Alcune bizzarre e, in alcuni casi, difficili da decifrare. Una su tutte? Svegliarsi nel cuore della notte o alle prime luci dell’alba a causa del ronfo rumoroso delle fusa del gatto. Il gatto, accovacciato sul letto, fissa i suoi padroni dormire.

Una scena che potrebbe assumere contorni inquietanti, ma che nella fattispecie nasconde significati molto diversi.

Ecco perché il gatto ci fissa mentre dormiamo

Fissare il padrone mentre dorme, nel linguaggio dei gatti, è una chiara dichiarazione d’amore . Il sonno, infatti, è uno dei momenti della giornata in cui si è più indifesi: lo sguardo fisso sul padrone è uno dei modi a disposizione del gatto per comunicare il suo affetto. Con la sua presenza, cerca di proteggerci, quasi a voler dire “dormi sogni sereni, ci sono io che veglio su di te”.

Segnale di noia

Il gatto può decidere di fissare il suo padrone mentre dorme perché è annoiato o ha fame: dopo una prima fase silenziosa, è possibile che inizi a emettere piccoli mugolii o a far rumore, per attirare l’attenzione. La fine del sonno è segnata: che sia per noia o per fame, il gatto non mollerà la presa fin quando non sarà accontentato. In questo caso, per evitare spiacevoli incursioni notturne, si potrebbe posizionare un dispenser automatico di cibo. Più semplicemente si può dar da mangiare al gatto poco prima di andare a dormire. Anche distribuire per tutta la casa dei piccoli giochi potrebbe aiutare il gatto a divertirsi in modo autonomo, senza svegliare il proprietario nel cuore della notte.

Curiosità

Muoversi spesso durante il sonno, parlare, russare, digrignare i denti: sono tutti atteggiamenti involontari che possono incuriosire il piccolo re della casa. Ecco perché il gatto ci fissa mentre dormiamo: studiare comportamenti interpretati come “strani” e cercare di decifrarli.

Tante e diverse spiegazioni che, ancora una volta, raccontano di quanto i nostri piccoli amici domestici possono comunicare anche con un semplice sguardo.