Una delle più alte onorificenze che un vino possa conquistare è quella di entrare a far parte dell’Olimpo 3 Bicchieri Gambero Rosso. La nota casa editrice, ogni anno, stila una classifica dei migliori vini italiani i quali, al massimo livello, sono fregiati con i 3 Bicchieri. La cosa meravigliosa è che alcuni di questi vini, benché tutti buonissimi, pur essendo alla portata di tutte le tasche regalano grandi sensazioni di gusto. Dunque, senza indugi, non perdiamoci questi 3 eccezionali vini economici premiati 3 Bicchieri Gambero Rosso per bevute indimenticabili.

Amore al primo sorso

Partiamo dalla Lacrima di Morro d’Alba Superiore DOC “Orgiolo” 2019 dell’azienda Marotti Campi, grande azienda vitivinicola marchigiana. Informale ed elegante allo stesso tempo, il vino è perfetto in abbinamento con piatti a base di carne, primi o secondi, anche strutturati. Il colore è rubino intenso e al gusto balzano subito le note di ciliegie, more e spezie come il ginepro. Buona freschezza e i 13,5% di alcol garantiscono anche una buona longevità della bottiglia.

Bianco fenomenale

Rimaniamo sempre nelle Marche, spostandoci nella zona di Ripatransone, dove la Tenuta Santori produce un vino che non dimenticheremo facilmente. L’Offida Pecorino DOCG 2020 è un vino bianco fresco e minerale che richiama subito a note di frutta gialla (susine e nespole).

Ampliano lo spettro gusto-olfattivo chiare sensazioni agrumate e un lieve sentore di erbe officinali come la salvia. Un vino spettacolare da bere con gran gusto in accompagnamento ad un crudo di crostacei. Ultima nota di merito è per la splendida etichetta che riprende la foglia della vite.

Un autentico pezzo di storia

Uno dei nomi più autorevoli e senz’altro e più longevi nel Mondo del vino è quello dei Marchesi Frescobaldi che da ben 700 anni sono dediti alla produzione vinicola.

I prodotti dell’azienda sono delle vere eccellenze, tra le quali, evidenziamo il Chianti Rùfina Riserva DOCG “Nipozzano” 2018.

Sangiovese (90%) e malvasia, cabernet sauvignon e merlot (10%) danno vita ad un vino franco e distinto già dal primo sorso. I frutti rossi sono presenti ma non aggressivi, perfettamente integrati con le note di spezia (pepe, noce moscata). In bocca il vino sembra non finire mai distinguendosi per persistenza e nitidezza di gusto. Una vera perla da gustare con carni alla griglia, magari dal gusto intenso come l’agnello.

Benché tutte premiate con la massima onorificenza del Gambero Rosso, le bottiglie sono disponibili in commercio a non più di 13 euro. È possibile acquistarle comodamente su note piattaforme di vino online.

