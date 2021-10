La stagione fredda ha appena bussato alle nostre porte. Le temperature si abbassano ogni giorno di più e la necessità di tenersi caldi aumenta in noi quotidianamente. Considerando anche l’innalzamento dei costi in bolletta, soprattutto per il gas, bisogna trovare rimedi per difendersi dal freddo senza spendere un occhio della testa.

Bisogna, quindi, puntare anche su un abbigliamento adatto fino ad arrivare al nostro amato piumone che ci coccola e riscalda durante la notte. Il problema che spesso ci si pone è quello di preservarlo onde evitare di doverlo lavare troppo spesso. Si sa, lavare un piumone in casa non è il massimo della gioia. Oltre il fatto che spesso non entra nelle classiche lavatrici, doverlo asciugare considerando le basse temperature e l’umidità circostante diventerebbe davvero noioso.

Molti lo ignorano ma infilare da soli il piumone nella fodera in 3 minuti è possibile con un trucco geniale. Ebbene sì, l’unico modo per tutelare al meglio i nostri piumoni è quello di inserirli negli appositi “copripiumini”. Questo ci permetterà anche di risparmiare sulle lavatrici, incidendo sia sull’elettricità che sul consumo di acqua. Inoltre, per chi non potrebbe lavarlo in casa, il sacco ci consente di non dover ricorrere necessariamente alla lavanderia ad ogni cambio di letto.

Utile, ma quanto è faticoso dover inserire un piumone nell’apposita fodera? Soprattutto se siamo da soli a dover rifare il letto. Ci si ritrova spesso e volentieri a fare salti e acrobazie, entrare noi stessi direttamente dentro al sacco pur di sistemarlo al meglio. Tanta fatica sprecata, per poi ritrovarci con una coperta piena di “bozze” ed angoli che non coincidono.

Fortunatamente Noi di Proiezioni di Borsa siamo qui anche per svelare dei trucchetti geniali per semplificare la vita di tutti. Di seguito cercheremo di spiegare nel migliore dei modi uno stratagemma semplicissimo per infilare il piumone nel copripiumino senza fatica.

I passaggi sono pochi ed è veramente più facile a farsi che a dirsi. Ecco come fare.

Rovesciare il copripiumino e stenderlo sul letto. La parte aperta dovrà rimanere sul fondo del letto.

Adagiare il piumone sopra la fodera rovesciata posizionando correttamente i 4 angoli.

Partire dal capo del letto e cominciare ad arrotolare fodera e piumone insieme. Più stretto verrà il nostro “lombrico” più facile sarà il passaggio seguente.

Arrivati fino in fondo, avremo ottenuto una sorta di “cannolo”. A questo punto arriva la parte complicata da spiegare, ma semplicissima nell’attuazione. Allargare la parte della fodera rimasta in fondo (quella aperta dove teoricamente ci si inserisce il piumone) e rovesciarla inserendoci il rotolo ottenuto.

A questo punto non resta che srotolarlo al contrario fino a tornare su verso il capo del letto.

Può sembrare complicato, ma credeteci, non lo è affatto. Se proprio non si riesce a capire il procedimento è sufficiente guardare qualche video tutorial per rendersi conto della semplicità della cosa.