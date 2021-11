Le persone egocentriche sono forse le più difficili in assoluto da gestire. Mettono sempre sé stesse al centro di tutto, non ascoltano opinioni che non siano le proprie e spesso non prestano attenzione agli altri. E purtroppo per noi sono abbastanza difficili da riconoscere. Almeno in un primo momento. Esistono, però, dei segnali che dovrebbero farci drizzare le antenne. Uno dei più precisi è il segno zodiacale. Questi 5 segni zodiacali sono i più egocentrici secondo l’oroscopo e uno è una vera sorpresa. Abbiamo già imparato che il segno di nascita può determinare molti lati del carattere, come il coraggio o la propensione alla vendetta. Oggi impareremo a riconoscere gli egocentrici e a preparare la nostra personale strategia di difesa.

Tra i segni più egocentrici in assoluto un ruolo di primo piano spetta al Capricorno. I nati sotto il segno del Capricorno sono lavoratori e faticatori incredibili. Soprattutto quando si parla di successo personale. E sono così focalizzati sul raggiungimento degli obiettivi che sono pronti a usare tutti i mezzi a loro disposizione, leciti o meno. Probabile che nella loro continua ricerca del successo non abbiano tempo per pensare agli altri o semplicemente per accorgersi che esistono. Evitiamo sempre di metterci in competizione con loro. Proveranno a schiacciarci.

Cerchiamo di stare alla larga anche dai Leone. Il segno del Leone è dominante per natura e tende spesso a imporre la propria visione. Soprattutto nei rapporti interpersonali, dove avrà sempre bisogno di essere al centro dell’attenzione. Per i nati sotto questo segno la vita è spesso un palcoscenico su cui esibirsi. E forse è proprio questo il motivo per cui sono tra i segni che hanno più difficoltà a trovare relazioni stabili.

L’egocentrismo di Acquario e Ariete

Gli Acquario sono persone estremamente indipendenti e intelligenti. E allo stesso tempo tra le più ambiziose dello zodiaco. Un mix che le porta molto spesso a dedicarsi prima a sé stesse che agli altri. Gli Acquario non disdegnano i rapporti di coppia e l’affetto. Ma probabilmente cercheranno sempre qualcuno che non possa metterli in ombra.

L’Ariete è un segno di fuoco ed è contraddistinto da vitalità e grande forza. Purtroppo, però, anche dall’incapacità di capire gli altri e dalla assoluta mancanza di empatia. Gli Ariete odiano essere contraddetti e raramente accettano consigli e rimproveri. Non è cattiveria la loro. È semplice mancanza di sensibilità.

L’insospettabile Vergine

Chiudiamo la nostra rassegna dei segni più egocentrici con l’insospettabile Vergine. I nati sotto questo segno hanno un’intelligenza incredibile che spesso li porta a sentirsi migliori degli altri. Nei casi peggiori addirittura a ignorare gli altri. Riescono a dare attenzione soltanto quando vengono criticati. E non certo per un confronto pacifico o per scendere a compromessi. Se decidiamo di discutere con loro assicuriamoci sempre di avere carte vincenti a nostra disposizione.

