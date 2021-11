Ogni segno zodiacale ha caratteristiche uniche nel suo genere. In molti casi sono aspetti decisamente positivi. Solo pochi giorni fa, abbiamo scoperto i segni più coraggiosi in assoluto. In altri casi sono molto negativi e il segno di nascita può essere legato alla propensione alla vendetta o più semplicemente alla cattiveria. Oggi approfondiremo l’argomento e parleremo di intelligenza. E sono in arrivo brutte notizie per questi segni zodiacali perché secondo l’oroscopo sono i meno intelligenti in assoluto. Ovviamente non parleremo di quoziente intellettivo o doti di ragionamento impossibili da definire senza strumenti tecnici. Parleremo principalmente di intelligenza emotiva e di capacità di lettura delle situazioni.

Partiamo dal quinto posto della classifica dei segni meno intelligenti con gli Acquario. I nati sotto questo segno tendono sempre a darsi completamente agli altri. Sono estremamente generosi e sempre disposti a sacrificarsi. Ma è un’arma a doppio taglio. Gli Acquario rischiano di non capire quando è il momento di preservarsi e quando si trovano davanti persone poco meritevoli. Per questo vanno spesso a infilarsi in relazioni tossiche.

Al quarto posto troviamo i Pesci. I Pesci sono i sognatori per eccellenza dello zodiaco e vivono costantemente in una favola. Purtroppo, però, nella vita esistono i problemi reali e i compromessi. Due elementi che spesso li mandano nel panico completo.

La top 3 dei meno intelligenti

Iniziamo con il podio. Si guadagnano la medaglia di bronzo i nati sotto il segno del Toro. In questo caso il problema è l’opposto rispetto a quello dei Pesci. I Toro sembrano preoccuparsi solo delle questioni pratiche e sono estremamente legati agli aspetti materiali della vita. Difficile parlare con loro dei massimi sistemi o approfondire tematiche filosofiche.

Medaglia d’argento per gli insospettabili Bilancia. I Bilancia sono praticamente sprovvisti di intelligenza emotiva. Spesso sono abilissimi nel ragionamento e hanno una cultura molto vasta. Il problema è che sbagliano quasi sempre i tempi e i modi in cui mostrare le loro doti. Soprattutto se si trovano in gruppo, rischieranno di fare pessime figure e di rendersi rapidamente poco graditi.

Spiccano al primo posto gli Ariete. Non perché non hanno un intelletto sviluppato o capacità di ragionamento. Semplicemente perché si annoiano spesso e si disinteressano in tempo record di moltissime cose. Difficile incanalare le loro doti in una direzione ben definita. In più gli Ariete sono decisamente impulsivi e irruenti. Una caratteristica che li porta prima ad agire e poi a pensare.

