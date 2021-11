Per una giornata invernale non c’è niente di meglio che un caldo piatto di pasta dal sugo ricco e invitante. E allora, come può non esserci il ragù al centro di un pranzo che sa di convivialità? Quindi, ecco come realizzare la pasta al ragù tradizionale più buona e profumata di sempre. Certo, non è la preparazione più veloce del Mondo, ma possiamo congelare il sugo fino a 2 mesi.

Ingredienti

cinghiale 1,5 g;

sedano 5 coste;

carote 4;

cipolle bianche 3;

aglio 3 spicchi;

concentrato di pomodoro 75 g;

vino rosso 700 g;

cioccolato fondente 10 g;

brodo vegetale 1 l;

panini 30 g;

rosmarino 1 rametto;

alloro 4 foglie;

timo q.b.;

salvia q.b.;

maggiorana q.b.;

bacche di ginepro q.b.;

sale fino q.b.;

pepe nero q.b.

Ecco come realizzare la pasta al ragù tradizionale più buona e profumata di sempre

Per prima cosa facciamo marinare la carne con le verdure in 600 ml di vino per una notte o un giorno intero. Quindi, affettiamo 1 costa di sedano, 1 carota e 1 cipolla. Mettiamo tutto in una ciotola, copriamola con della pellicola e lasciamoli in frigo per il tempo necessario. Questo passaggio è assolutamente essenziale per ridurre il sapore pungente di cacciagione.

Quando la carne sarà pronta, togliamola dalla sua marinatura e con un coltello tagliamola a piccoli pezzetti di circa 1 cm. Prepariamo il soffritto con le verdure rimaste, riducendole a pezzi molto piccoli. Versiamole tutte in una pentola con un sottile fondo di olio d’oliva e l’aglio. Per l’olio, possiamo anche pensare questo utilissimo trucchetto per rendere il piatto ancora più saporito, ma in modo delicato.

Adesso è arrivato il momento di aggiungere gli aromi. Mettiamo quindi le bacche di ginepro e le altre erbe aromatiche legate insieme con uno spago. Lasciamo andare a fuoco medio basso per circa 20 minuti per poi aggiungere il concentrato di pomodoro. Sfumiamo con il vino rosso rimasto fino a far evaporare tutto l’alcol. Adesso che abbiamo preparato la base possiamo finalmente aggiungere la carne di cinghiale. Lasciamo cuocere a fiamma medio-alta per qualche minuto per poi aggiungere il brodo già caldo. Copriamo la pentola con un coperchio, lasciando uno spazio fra i due. Facciamo cuocere la carne a fiamma bassa per circa un’ora e mezza. In questo modo, diventerà tenera al punto giusto. Adesso aggiungiamo gli ultimi dettagli, cioè il cioccolato fondente grattugiato, il sale e il pepe.

Combiniamo questo delizioso sugo con una pasta fresca all’uovo, come le pappardelle, e nessuno potrà resistervi.

Attenzione, perché abbiamo sempre scolato la pasta nel modo sbagliato, ecco il metodo corretto.