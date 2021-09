Abbiamo sempre faticato a trovare l’anima gemella? Nella nostra vita i rapporti stabili e duraturi si contano sulle dita di una mano e le relazioni tossiche sono all’ordine del giorno? Forse il motivo di tutto ciò sta nelle stelle. Come ben sappiamo il segno zodiacale indica molto del carattere delle persone. Ma soprattutto influisce sui rapporti di amore e amicizia. E trovare il vero amore e una relazione stabile è difficilissimo per questi segni zodiacali. Controlliamo se ci siamo anche noi ma non ci spaventiamo. Magari sarà più complicato trovare il compagno che desideriamo ma sicuramente non sarà impossibile.

Trovare il vero e amore e una relazione stabile è difficilissimo per questi segni zodiacali

Rapporti duraturi, relazioni stabili e anime gemelle sono concetti che non appartengono ai nati sotto il segno della Vergine. I Vergine hanno un’idea dell’amore decisamente particolare. Da un lato non vogliono rinunciare alla loro libertà e indipendenza anche mentre vivono un rapporto. Dall’altro hanno bisogno di avere al loro fianco una persona estremamente devota che si dedichi a loro completamente. Non proprio i presupposti migliori per una relazione equilibrata.

Molte difficoltà relazionali anche per gli Scorpione. I nati sotto questo segno sono persone piuttosto riservate e sospettose. La loro idea è che svelando troppo al partner si ritroveranno prima o poi in una situazione di debolezza. In più sono difficili da decifrare e difficilmente amano scendere a compromessi. Due tratti che tendono spesso ad allontanare anche le persone più volenterose.

La difficoltà di Ariete e Leone

L’Ariete è forse il segno dello zodiaco che ha le maggiori difficoltà a trovare il vero amore. E non perché non ci creda. Ma perché difficilmente troverà qualcuno che abbia la sua stessa visione. Gli Ariete non sono disposti per nulla al mondo a rinunciare alla propria libertà e la ritengono più importante della stabilità. Inoltre tendono ad annoiarsi subito e sono sempre in cerca di stimoli nuovi. Difficile impostare un rapporto tranquillo se queste sono le basi.

Molto più complessa la visione dei Leone. Chi nasce sotto questo segno non scappa di fronte all’idea dell’amore eterno. Purtroppo per il partner, però, i Leone non riescono a rinunciare alla loro voglia di apparire e flirtare quando ne hanno l’occasione. E le persone che pensano di avvicinarsi a loro spesso sono scoraggiate da questo tipo di approccio.

Approfondimento

Controlliamo se ci siamo anche noi tra i segni zodiacali più coraggiosi in assoluto