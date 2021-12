Ci sono persone che odiano aspettare oppure che non riescono proprio a mordersi la lingua. Oppure ce ne sono altre che faticano a ragionare e devono agire sempre d’impulso. Se abbiamo avuto a che fare con persone di questo tipo, probabilmente ci saremmo chiesti il perché di certi comportamenti. E come accade per tanti aspetti della personalità, come l’incapacità di creare relazioni stabili, la risposta potrebbero darcela le stelle. Questi 5 segni zodiacali sono i meno pazienti secondo l’oroscopo e uno non ce lo saremmo mai aspettato. Controlliamo bene questa lista e prepariamoci. Molto probabilmente dovremo avere pazienza anche per loro.

Impossibile non partire nella lista dei segni meno pazienti da un segno di fuoco: l’Ariete. Gli Ariete vivono tutto al massimo e fanno dell’energia e dell’entusiasmo le proprie doti principali. Caratteristiche che non si sposano bene con la calma e la pazienza. Chi nasce sotto questo segno tende ad avere poca tolleranza e ad infiammarsi in tempi rapidissimi.

Poca pazienza anche per l’Acquario, forse il segno più irrequieto di tutto lo zodiaco. Gli Acquario non hanno un carattere esuberante e portato allo scontro. Purtroppo, però, la loro costante e incessante ricerca di soddisfazione personale li rende poco tolleranti verso le attese.

Vergine e Gemelli sono tra i segni meno pazienti in assoluto

I Vergine sono persone estremamente intelligenti, puntigliose e perfezioniste. Per loro la ricerca della massima perfezione è una vera e propria ragione di vita. E questo in tutti i campi. Una miscela esplosiva che li rende estremamente intolleranti verso chi non riesce a raggiungere i loro standard. Deludere un Vergine significa fargli perdere la pazienza in un attimo e infilarsi in lunghe e pesanti discussioni. Meglio evitare di farli arrabbiare.

Se c’è un segno da cui dovremmo stare alla larga quando si parla di pazienza, sono sicuramente i Gemelli. Come tutti i segni doppi, i Gemelli sono difficili da decifrare e rientrano di diritto nella classifica dei segni più imprevedibili. Possono infatti passare dalla calma e rilassatezza assoluta a scatti d’ira improvvisi. Una caratteristica che li rende anche inadatti ai progetti a lungo termine. Non solo sono poco pazienti ma rischiano di far perdere la calma anche a noi.

L’insospettabile Bilancia non sa cosa sia la pazienza

Probabilmente nessuno l’avrebbe mai detto, ma la Bilancia è forse uno dei segni più impazienti in assoluto. I Bilancia cercano sempre l’equilibrio e la calma, sia nelle relazioni che a livello interiore. Provare a destabilizzare questo status non farà che attirarci ire e reazioni decisamente esagerate al limite della furia. In più, dietro alla loro facciata sempre tranquilla, i Bilancia sono persone estremamente irrequiete e sopportano malissimo l’attesa. Anche quella della fila al supermercato.

