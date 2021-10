“Com’è bello far l’amore da Trieste in giù” cantava la compianta Raffaella Carrà. D’altronde fare l’amore fa bene alla mente e al corpo, come ha recentemente confermato anche la scienza. La cosa più difficile, però, è trovare il partner giusto con cui condividere il letto. Ma niente paura. Ci sono le stelle a guidarci e a indicarci la strada. Soprattutto quella da evitare. L’oroscopo è abbastanza chiaro: sono questi i 5 segni zodiacali meno bravi sotto le lenzuola e il motivo è davvero incredibile. Scoprire quali sono potrebbe evitarci qualche delusione. E se siamo tra questi potrebbe farci capire che forse dobbiamo cambiare qualcosa nei nostri atteggiamenti.

Sono questi i 5 segni zodiacali meno bravi sotto le lenzuola e il motivo è davvero incredibile

Prima di parlare della top 5 dei segni meno bravi sotto le lenzuola dobbiamo fare una premessa. Non parleremo di difficoltà fisiche e patologie mediche. Quello che rende deludenti questi segni sono i tratti del carattere e l’approccio.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Tra i segni con cui può essere difficile avere un rapporto appagante c’è sicuramente l’Ariete. I nati sotto questo segno hanno due caratteristiche difficili da gestire. La prima è la loro eccessiva autostima. Spesso danno per scontato di essere soltanto loro gli oggetti del desiderio e dedicano poche attenzioni al piacere altrui. La seconda è che sono decisamente poco romantici. Per loro il rapporto si limita spesso all’atto fisico e considerano i preliminari un aspetto decisamente secondario.

Discorso molto simile per i Cancro. I Cancro sono decisamente a loro agio con le parole e con i sentimenti. Molto meno in camera da letto. Sono poco disposti a sperimentare e spesso potrebbero pensare prima al proprio piacere personale. Anche in questo caso è l’egocentrismo a renderli deludenti.

Molto difficile anche avere a che fare con i Vergine. E non perché non siano degli amanti passionali o perché non amino sperimentare sotto le lenzuola. Qui il problema è opposto. I Vergine hanno pretese talmente alte che fare l’amore con loro significa sottoporsi a un esame continuo. Con tanti saluti alla spontaneità e alla tranquillità.

Attenzione a Bilancia e Sagittario

Trovarsi in intimità con un nato sotto il segno della Bilancia potrebbe rivelarsi un’esperienza davvero frustrante. I Bilancia tendono per carattere a cercare di compiacere tutti e pensano prima al partner che a sé stessi. Può sembrare un aspetto positivo ma in realtà non lo è. Difficilmente riusciranno a comunicare i loro desideri e a lungo termine potrebbero lasciar affievolire la passione.

Se cerchiamo una persona con cui avere un rapporto equilibrato, dovremmo probabilmente evitare i Sagittario. I Sagittario sono tra i più focosi in assoluto e cercheranno in continuazione nuove esperienze e soddisfazioni. Non riuscire a compiacerli, però, potrebbe portarli a rivolgersi altrove per “calmare” il desiderio.

Approfondimento

Questi segni zodiacali sono i più odiati dello zodiaco e probabilmente per ottimi motivi