Tra poche ore saluteremo il 2021 e mentre urleremo a squarciagola la classica frase “buon anno”, ripenseremo ai momenti trascorsi durante l’anno che è appena andato via. Momenti belli, tipici di tutti gli anni, ma anche esperienze negative che, se non l’avessimo vissute, non saremmo quelli che siamo oggi.

Ed è proprio in quel momento, allo scoccare della mezzanotte, che mangiamo a più non posso. Molti prepareranno cotechino e lenticchie come augurio ma per un buon 2022 anche questi alimenti portano fortuna e prosperità, accompagnati dallo spumante.

A tal proposito, c’è a chi piace il brut dal sapore più pungente e a chi piace quello con un tono più dolce. Ma, in linea di massima, molti ignorano la differenza tra i tipi di spumante e quale sia quello adatto per festeggiare Capodanno al meglio.

Quali sono le differenze?

Siamo al supermercato nel reparto degli spumanti e dobbiamo scegliere quello da acquistare, che sia compatibile con le esigenze di tutti gli ospiti che inviteremo per la notte di San Silvestro. Sono diversi sia i tipi di spumante sia le diciture nell’etichetta, e noi non siamo dei grandi intenditori. Quale scegliere?

È vero che le diciture delle etichette sono diverse poiché è diverso il contenuto di zucchero presente. Infatti, il classico brut ha una quantità di zucchero inferiore ai 12 g/l. Su questa scia, ve ne sono altri con la stessa dicitura, ma con delle nette differenze.

Per esempio, vi è l’extra brut, ossia una quantità di zucchero ancora inferiore, che potrebbe essere anche 0 g/l. Al contrario, il dolce è lo spumante che presenta una quantità di zucchero oltre ai 50 g/l. Ecco perché la differenza è abissale. Ma vi sono anche i dry o secchi, in cui la quantità oscilla tra i 20 e i 30 g/l.

Ecco qual è la sostanziale differenza tra tutti gli spumanti presenti nei supermercati. Per decidere quale sia quello adatto a ciascuno di noi, la risposta dipende dal nostro personale gusto. Se preferiamo un sapore dolce e rinfrescante, con toni aromatici allora optiamo per lo spumante dolce. Se, invece, siamo amanti del gusto amaro, meglio il brut. Oppure come la maggior parte delle persone, possiamo scegliere uno spumante che stia a metà tra il brut e il dolce, come il dry.