Molti di noi cercano di capire il carattere di chi si trovano di fronte semplicemente chiedendo il segno zodiacale. Spesso funziona. Alcuni segni sono più egocentrici degli altri. Altri hanno un’innata propensione alla vendetta e non andrebbero mai fatti arrabbiare. In alcuni casi, però, le cose non sono così semplici e leggere i comportamenti degli altri diventa molto complicato. Soprattutto se le persone in questione appartengono a 3 segni in particolare. Quindi attenzione a questi 3 segni perché sono i più imprevedibili dello zodiaco e con loro le brutte sorprese sono in agguato. Impariamo a riconoscerli e a prendere le giuste contromisure. Ne va della nostra tranquillità e magari riusciremo anche a evitare qualche delusione.

Sul terzo gradino del podio dei segni più imprevedibili troviamo l’insospettabile Cancro. I nati sotto il segno del Cancro sono persone sempre disposte ad aiutare gli altri, sono empatiche e hanno una buona parola per tutti. In più sono estremamente onesti e trasparenti. Fin qui tutto bene. Le brutte sorprese, però, arrivano quando un Cancro si “attacca” troppo a una persona. È qui che diventa abbastanza morboso e passa in poco tempo dall’affetto incondizionato al distacco totale. Se abbiamo a che fare con uno di loro, mettiamo in conto di vivere in un’altalena continua di emozioni.

Medaglia d’argento per il segno ambivalente per eccellenza: i Gemelli. I Gemelli hanno due caratteristiche che li rendono decisamente imprevedibili. Da un lato tendono a fidarsi esclusivamente di sé stessi e accettano raramente i consigli. Dall’altro hanno opinioni personali che cambiano in continuazione a seconda delle circostanze. Se siamo a contatto con un Gemelli, aspettiamoci di tutto e di più. Non è cattiveria. Hanno semplicemente difficoltà a mantenere una linea di comportamento coerente.

L’acquario è il più imprevedibile dello zodiaco

Al primo posto assoluto tra i segni più imprevedibili svetta l’Acquario. I nati tra il 21 gennaio e il 19 febbraio hanno Urano e Saturno come pianeti guida e sono tra i più introversi dello zodiaco. Ma essere introversi non significa non avere emozioni o opinioni forti. In realtà gli Acquario sono estremamente intelligenti e sensibili. L’unico problema è che amano fare sempre di testa loro e spesso rifiutano le convezioni sociali o le regole di gruppo. Un Acquario può sorprenderci in mille modi e può passare da un gesto di estrema dolcezza alla freddezza siderale. Impariamo questa loro caratteristica e magari capiremo come apprezzare il loro ragionare fuori dagli schemi.

