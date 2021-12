Quando ci sono in vista dei grandi appuntamenti e si vuol fare bella figura, oltre al regalo non bisogna dimenticare le scarpe. Sembra strano ma sono un segno distintivo della persona. Per questo motivo, meglio conoscere come lucidare alla perfezione le scarpe classiche, recuperare quelle rovinate e farle durare a lungo.

Importanza delle scarpe

Si dice che ci sia un motivo, che risale all’infanzia, del perché le persone ci tengano tanto alle scarpe. In effetti quando si era ancora molto piccoli, la prima cosa dei genitori che spuntava sotto gli occhi erano proprio le scarpe. Vedendole sempre in primo piano si sono impresse nella memoria, assumendo da adulti una certa importanza.

Non tutte le scarpe sono della stessa qualità. Le scarpe costruite con materiali di buona qualità potrebbero durare effettivamente diversi anni. Sono necessarie, però, le giuste cure onde evitare che materiali tanto delicati possano deteriorarsi, sfibrarsi o lesionarsi. Per mantenere un paio di scarpe in buono stato la lucidatura è un passaggio fondamentale.

Come lucidare alla perfezione le scarpe classiche, recuperare quelle rovinate e farle durare a lungo

Per lucidare le scarpe classiche avremmo bisogno di alcuni strumenti. Prima di tutto bisognerebbe proteggersi le mani con un paio di guanti di quelli monouso. Poi avremmo bisogno di 3 spazzole. Una per togliere la polvere. Una per stendere il lucido e un’altra morbida per le rifiniture. Avremmo bisogno di 2 creme da calzatura di qualità, una neutra e un’altra del colore delle scarpe stesse, infine di un panno di cotone e di un bicchiere con acqua e un pochino di alcol. Vediamo come procedere.

Fasi preliminari

La prima cosa che si fa è togliere i lacci alle scarpe. Poi con la prima spazzola, un po’ dura, si procede a spazzolare bene per eliminare qualsiasi traccia di polvere. Fatta questa operazione, se la scarpa è un po’ rovinata o secca, aggiungiamo la crema neutra. Ne mettiamo una certa quantità su una spazzola spandi-lucido, di quelle piccole a testa tonda. Dopo averla applicata per bene, lasciamo asciugare le scarpe per un’ora.

Dopo un’ora prendiamo la spazzola per lucidare a setole morbide, di colore neutro, e passiamo le scarpe trattate prima.

La seconda fase

Ora è il momento di stendere anche il lucido del colore della scarpa. Prendiamo il panno di cotone e lo avvolgiamo attorno all’indice e al medio. Lo intingiamo appena nel bicchiere con acqua e alcol e poi preleviamo un po’ di lucido. Applicheremo il lucido compiendo dei piccoli gesti circolari per tutta la scarpa e a più riprese. È un’operazione che richiederà del tempo.

La terza fase

Terminata la lucidatura, con la spazzola morbida andiamo a rifinire la scarpa, che apparirà in tutto il suo splendore.

In questo modo le scarpe saranno ben trattate e si conserveranno a lungo.

Approfondimento

Per scarpe sneakers bianche e senza pieghe questo è il trucco geniale che sta spopolando