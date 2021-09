Settembre è il mese perfetto per rimettersi in forma e rafforzare le difese immunitarie in vista dell’inverno. E una cura particolare dobbiamo darla alla protezione delle arterie, i canali attraverso cui il sangue arriva agli organi e ai tessuti. Per evitare che si ostruiscano e ci espongano a patologie decisamente pericolose abbiamo a disposizione moltissimi prodotti tipici della nostra cucina. Ad esempio questi 5 alimenti di stagione potrebbero rivelarsi fondamentali per le arterie e per migliorare la circolazione. Vediamo quali sono e proviamo a capire come inserirli nella dieta. Con una premessa. Questi cibi possono aiutarci ma non possono sostituire le terapie farmacologiche e le cure mediche nei casi di malattie gravi.

Questi 5 alimenti di stagione potrebbero rivelarsi fondamentali per le arterie e per migliorare la circolazione

Settembre è il mese ideale per iniziare a coltivare i broccoli e inserirli nell’alimentazione quotidiana. Questi ortaggi sono un vero concentrato di antiossidanti e possono rivelarsi ottimi alleati per migliorare la circolazione. Contengono ottime quantità di Vitamina K e potassio: due elementi fondamentali per la coagulazione del sangue e per la salute cardiovascolare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In questo periodo raggiungono la piena maturazione anche le melanzane. E iniziare a mangiarle potrebbe essere una buona abitudine. Le melanzane sono piene di fibre solubili che possono tenere sotto controllo il colesterolo e prevenire l’insorgere di coaguli nel sangue. In più sono anch’esse ricche di potassio.

Per la salute dell’apparato cardiocircolatorio è ottima anche la melagrana. Il succo di questo frutto contiene granatina B e punicalagina. Due ellagitannini che combattono l’azione ossidante dei radicali liberi.

I benefici dei peperoni dolci e dell’olio di germe di grano

Tra i migliori prodotti di origine vegetale per proteggere le arterie ci sono sicuramente i peperoni dolci. I nostri amati peperoni contengono molta Vitamina C. E la Vitamina C è fondamentale nella sintesi del collagene che protegge e rafforza i tessuti e le pareti dei vasi sanguigni. Non ci resta che metterci ai fornelli per iniziare a cucinarli.

Per condire le nostre pietanze proteggi arterie possiamo iniziare a usare l’olio di germe di grano al posto del tradizionale olio d’oliva. Quest’olio ricavato dal seme del frumento è un’ottima fonte di grassi polinsaturi. Ovvero di Omega 3 e Omega 6. Due sostanze che potrebbero preservare la salute del cuore e dei vasi sanguigni tenendo a bada i livelli di colesterolo cattivo.

Approfondimento

Pochissimi conoscono questo succo ma è ottimo per migliorare la circolazione e proteggere gli occhi