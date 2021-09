Settembre è il mese dei cambiamenti, o almeno dovrebbe.

Ma è di sicuro il mese che, rispetto agli altri, riceve durante l’anno più promesse e giuramenti

Quante volte, infatti, abbiamo detto o sentito dire “prometto che da settembre inizio”?

Sicuramente tantissime.

Poi, è un mese molto impegnativo dal punto di vista del lavoro e dello studio perché ricominciare dopo la pausa estiva non è mai facile. Anche se ci sono tante attività da fare per sentirsi ancora in vacanza.

Ma è impegnativo anche perché è proprio in questo periodo che dovremmo preparaci al meglio per iniziare l’autunno in maniera sprint.

Tra le cose che potremmo fare ci potrebbe essere il dare avvio ad una nuova abitudine, da inserire nella nostra routine.

In questo articolo, scopriremo dei trucchetti semplici, immediati e utili per farlo.

Tre consigli davvero utili da seguire per creare delle nuove abitudini positive

Creare una nuova abitudine non è semplicissimo, soprattutto se si è abitudinari e se si trova sicurezza all’interno di una routine ben definita.

Tuttavia, si potrebbe sentire l’esigenza di qualcosa di diverso, spinti anche un po’ dal mese in cui ci troviamo che solitamente è quello in cui si programmano i cambiamenti.

Si potrebbe voler dare una ventata di novità alla propria routine, introducendo delle nuove abitudini positive per:

stare meglio con sé stessi a livello fisico e mentale; vivere una vita più sostenibile e salutare.

Tuttavia, queste non si possono introdurre dall’oggi al domani, pensando che in un battibaleno ci abitueremo alla novità.

Bisogna innanzitutto crearle e poi, a poco a poco, raggiungerle

Ecco, allora, quali potrebbero essere tre consigli davvero utili da seguire per creare delle nuove abitudini positive ed arricchire la propria vita.

In primo luogo, se volessimo introdurre un’abitudine realmente e totalmente nuova, dovremmo iniziare gradualmente e con poco.

Si dovrebbe partire dai piccoli cambiamenti che la compongono per inglobarne sempre di più fino al completamento.

Ci vogliono, infatti, diversi giorni per instillare in noi un’abitudine e la filosofia “tutto e subito” sembrerebbe non funzionare.

Un altro consiglio utile potrebbe essere quello di associare questa nuova abitudine ad un’altra già consolidata.

Per esempio, se ogni giorno si dedica un’ora del proprio tempo a curiosare tra Instagram e Facebook, appena finito si potrebbe subito inserire la nuova abitudine.

Il terzo e ultimo consiglio, infine, è avere pazienza e costanza.

All’inizio, infatti, il nostro cervello dovrà fraternizzare con la nuova abitudine e farà più fatica a ricordarla e a farcela mettere in atto.

Con il passare dei giorni, però, lo sforzo mentale sarà minore e quell’abitudine diventerà quasi automatica.

Dunque, gradualità, associazione furba e costanza, potrebbero essere le chiavi del successo.

