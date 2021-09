Una buona circolazione sanguigna è uno dei requisiti fondamentali per avere un organismo sano. Il sangue deve circolare bene per apportare le sostanze necessarie al corpo e per rimuovere gli scarti prodotti dall’attività cellulare. E sono tantissimi i modi per migliorarla. L’esercizio fisico è molto importante. Ma forse l’alimentazione lo è ancora di più. Per nostra fortuna viviamo in zone ricche di straordinari prodotti naturali che possono aiutarci in questo compito. Oggi parleremo proprio di uno di questi: le more di gelso. E con le more di gelso possiamo preparare una bevanda che potrebbe rivelarsi decisamente salutare. Pochissimi conoscono questo succo ma è ottimo per migliorare la circolazione e proteggere gli occhi. Vediamo il perché, le proprietà nutrizionali delle more di gelso e come preparare facilmente il succo in casa.

Le more di gelso sono uno dei frutti più ricchi di proprietà nutrizionali presenti in natura. Sono ricchissime di antiossidanti e possono proteggere le cellule dall’invecchiamento e da molte malattie anche gravi. Inoltre contengono due sostanze ottime per la circolazione e per la cura degli occhi. La prima è il resveratrolo, uno dei migliori alleati che possiamo avere per la salute dell’apparato circolatorio. La seconda è la zeaxantina ed è in grado di proteggere le retine.

Ma gli effetti positivi che questi frutti possono portare alla nostra salute non sono finiti. Le more di gelso hanno una buona concentrazione di minerali come ferro, potassio e manganese. Tutte sostanze utilissime per la salute del cuore e per il corretto funzionamento dell’organismo.

E ora che abbiamo scoperto i benefici che potremmo ricavare dalle more di gelso non ci resta che capire come preparare il succo.

Come preparare in casa il succo di frutta alle more di gelso

Per preparare il succo alle more di gelso ci serviranno solo 4 ingredienti:

1 kg di more di gelso non troppo mature;

500 ml d’acqua;

250 gr di zucchero;

succo di limone.

Laviamo le more sotto acqua corrente e facciamo bene attenzione a rimuovere i residui di sporco e polvere. Mentre aspettiamo che si asciughino prendiamo una pentola e facciamo sciogliere lo zucchero nell’acqua.

Appena inizia a sciogliersi aggiungiamo le more e cuociamo per altri 8-10 minuti. Non ci resta che aspettare che si raffreddi e filtrare con un colino. Qualche ora in frigo e siamo pronti per gustare il nostro succo fresco.

