Questi 4 film imperdibili tra eros e romanticismo sono un successo da vedere in coppia col partner per fare conquiste accendendo la serata

Esistono film per ogni occasione e stato d’animo. C’è la serata in cui si vuole ridere a crepapelle e quella in cui si preferisce una bella storia d’amore. Nel panorama cinematografico presente e passato ci sono milioni di titoli da scoprire. Dal film western al thriller alla commedia romantica fino al film di guerra. Districarsi nella giungla del cinema può diventare faticoso.

Non è casuale che tra le ricerche più gettonate di internet si trovi quella sui film del momento o gli imperdibili di sempre. Quando siamo da soli, la scelta diventa semplice perché ci lasciamo trasportare dai nostri gusti. Ma quando siamo in compagnia della nostra anima gemella?

Abbiamo posto questa domanda ai nostri esperti cinefili, che non hanno avuto dubbi. Questi 4 film imperdibili tra eros e romanticismo risultano i più adatti per stuzzicare la passione di chi li guarda. Infatti, guardarli con il partner può aprire a nuove fantasie e dare slancio all’eros. Tutto dipende da ciò che desideriamo dalla visione del film. Così nasce questa selezione di 4 grandi capolavori del cinema internazionale che hanno fatto innamorare e non solo.

Il primo film di questa selezione è Lussuria di Ang Lee, Leone d’oro nel 2007, ambientato negli anni ’40 ad Honk Hong. Qui una giovane donna entra nella resistenza cinese e il suo compito è sedurre un potente politico collaboratore dei giapponesi. Il sesso diventa espressione non solo di potere, ma anche d’amore e di arte della seduzione. Un film che ci terrà col fiato sospeso e che ci potrà insegnare qualcosa in più sull’arte sessuale.

Il secondo titolo del regista Patrice Chéreau è Intimacy – Intimità. Un racconto sulla sessualità senza pudore, ma privo di volgarità. Due amanti s’incontrano una volta a settimana per fare sesso, ma senza parlarsi. Gli incontri vanno avanti fin quando uno dei due non inizia a porsi delle domande sulla relazione. Quale sarà il destino dei due amanti?

Firmato John C. Mitchell, Shortbus parla della vita dei frequentatori dell’omonimo locale notturno nella città di New York. Lo Shortbus accoglie una coppia di giovani ragazzi gay, una sessuologa che non ha mai provato un orgasmo e tanti altri clienti dalle storie inusuali. Anche in questo caso il sesso è esplicito, si alternano tratti ironici a momenti di riflessione sul sesso. Non essere incuriositi sin dalla prima scena è impossibile.

In ultimo, The Reader di Stephen Daldry con star un’icona della sensualità quale Kate Winslet. Un film che elogia la parola scritta capace di trasformarsi in seduzione e passione. Non c’è bisogno di altri dettagli, questa storia d’amore tra un adolescente e una donna tedesca ci rapirà.

