Il 2021 è appena finito e magari qualcuno ne sente già nostalgia. Nonostante il monopolio della pandemia di Covid-19, anche l’anno passato ha riservato delle sorprese. Nel campo dell’arte, per esempio, ci ha regalato film d’eccezione che ci hanno divertito, commosso, stupito e ci hanno fatto tremare.

Anche l’Italia si è guadagnata molti riconoscimenti in campo cinematografico con alcune perle e grandi attori. Per non rischiare di perdersi nemmeno uno di questi film, la redazione di ProiezionidiBorsa ha pensato di scrivere un articolo come promemoria.

Sono questi i migliori 5 film del 2021 assolutamente da non perdere tra lacrime, risate e colpi di scena. Ovviamente non c’è una vera classifica. Tuttavia, questi film si sono contraddistinti per premi, favore del pubblico e riconoscimenti. È l’ora di scoprire se ce ne siamo persi qualcuno.

Un film tutto italiano

Dopo l’acclamato Qui rido io di Mario Martone, Toni Servillo ritorna in una pellicola senza tempo e dalla fotografia mozzafiato. È stata la mano di Dio, presentato al festival di Venezia, è uscito il 15 dicembre sulla piattaforma Netflix e da allora non fa che commuovere il suo pubblico. Paolo Sorrentino racconta una parte della sua vita grazie al protagonista Fabietto. La vita di questo ragazzino è ambientata in una Napoli grottesca ma affascinante, bella da morire. La storia è inframezzata da omaggi d’autore a Maradona, al regista Capuano e a Troisi, ma soprattutto alla gente comune, che si rivela grottesca e vera. Vincitore del Leone d’Argento a Venezia, È stata la mano di Dio è in concorso per gli Oscar 2022. Tutte ragioni per non perderselo.

Sono questi i migliori 5 film del 2021 assolutamente da non perdere tra lacrime, risate e colpi di scena

Il maestro del cinema Almodovar torna con una storia tutta al femminile. Madres parallelas racconta di due donne, della maternità e al contempo di una generazione intera. Guardando al doloroso passato della guerra civile, ritrovando i propri morti dimenticati, ritroveranno emozioni e la possibilità di essere libere.

Sesso sfortunato o follie porno è la commedia che ha vinto il Festival di Berlino 2021. Il regista rumeno Radu Jude racconta di un’insegnante la cui vita cambia quando viene divulgato un video mentre fa sesso. Assolutamente da vedere per farsi due risate e riflettere.

In vena di film sulla famiglia, The father di F. Zeller racconta della malattia di un uomo anziano e del rapporto con la figlia. Magistrale l’interpretazione piena di dolcezza di A. Hopkins e O. Colman.

Per chi ama i colpi di scena e l’alta tensione, nel 2021 è uscito il sequel di A quiet place. Il film di John Krasinski racconta di un mondo post-apocalittico dove una famiglia di sopravvissuti deve spostarsi senza produrre rumori. Un horror da intenditori.

