Settembre è un mese sorprendentemente ricco di nuove uscite. Sia al cinema che in libreria i nuovi arrivi promettono grandi emozioni. Alcuni lettori sono già pronti e aspettano con attesa alcuni ritorni editoriali. Altri libri invece sono al debutto, magari usciti fuori dalla penna di scrittori già molto amati. Ecco una selezione tra i più attesi e richiesti. Molti sono già usciti in altri Paesi e non aspettano altro che arrivare in Italia.

Tra le novità editoriali più promettenti, ci sono 5 imperdibili libri da non lasciarsi scappare in autunno tra mistero, thriller e passione. Iniziamo con un libro uscito il 7 settembre. Si tratta di “I sette mariti di Evelyn Hugo” di T. J. Reid. Quest’autrice di successo persegue i racconti di donne in carriera e dive di Hollywood. Questa è la volta della storia di una reporter e dei suoi 7 mariti. Ebbene sì, la passione e gli intrecci amorosi non mancheranno e terranno sospesi fino alla fine.

Un’altra nuova uscita è di un autore appassionante come Ken Follett. Il suo nuovo libro “Per niente al mondo” ha un’ambientazione contemporanea. Descrive il panorama terribile di una crisi mondiale e forse di un Terzo Conflitto. Un libro avvincente che sicuramente non deluderà i fan dello scrittore britannico.

Se cerchiamo un romanzo poetico ma condito con vita vera, ecco il nuovo libro di M. Kawakami. Il successo che l’ha portata alla ribalta è “Seni e Uova”. Ora esce il suo secondo libro dal titolo “Heaven”. Protagonista è un adolescente sfortunato e anche un po’ strabico. Ma sarà una ragazza a illuminargli la vita.

Per tutti quelli desiderosi di un giallo che non sia il solito ecco G. Gunnarsson con il primo giallo della letteratura islandese. Il titolo del romanzo è evocativo, “L’uccello nero”. Parla di uno strano caso giudiziario, una storia vera accaduta nel XIX secolo. I soggetti sono due coppie sposate, una fattoria, i fiordi, e la loro misteriosa scomparsa.

“L’uomo che morì due volte” è il nuovo giallo di R. Osman. Autore di successo de “Il club dei delitti del giovedì”, crea un nuovo caso per i 4 non più giovani amici e investigatori. Saranno capaci di risolvere un nuovo enigma e di salvare la pelle? Un giallo pieno di colpi di scena che si fa leggere tutto d’un fiato.

