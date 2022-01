Febbraio deve ancora iniziare e ci si prepara all’arrivo della nuovissima lista di serie TV e film 2022. Netflix, Sky e Now TV hanno dimostrato di saper dar vita a serie acclamatissime in tutto il Mondo. Le sorprese in programma nei prossimi mesi sono già note al grande pubblico e qualcuna è già comparsa sugli schermi.

Alcune di queste non sono altro che nuovi episodi di serie televisive già datate. Per esempio, vedremo la seconda stagione dell’Oscuro desiderio dal 2 febbraio. Attesissimo il ritorno di Vikings, la storia infinita dei guerrieri delle terre del Nord.

Tuttavia, presissimi dalle nuove proposte, potremmo non accorgerci di esserci persi qualche chicca dell’anno passato. Ma siamo ancora in tempo per riparare prima che sia tardi. Infatti, il 2022 è appena iniziato, ma ecco le migliori 5 imperdibili serie TV 2021 che ci terranno incollati allo schermo.

Sky e Now TV uniti per serie divertenti, amori proibiti e omicidi da brivido

Non c’è set migliore che una piccola dimenticata cittadina della Pennsylvania. Protagonista di Omicidio a Easttown è Mare, una detective che dovrà affrontare e risolvere l’omicidio di una giovane ragazza. Peccato che tutti i sospettati siano amici e parenti. La parte migliore è che l’attrice è la fantastica Kate Winslet, Premio Oscar per la sua interpretazione nella serie. Cosa aspettiamo a vederlo in una sola notte?

Tutto italiano è A casa tutti bene, di Gabriele Muccino, con un cast di stelle del nostro migliore cinema. I componenti di una famiglia della borghesia romana si riuniscono nel proprio ristorante. Questa sarà l’occasione per far emergere amori, tradimenti, odio e un mistero. Una serie che certo non esalta l’amore tra i parenti ma è capace di un’emotività contagiosa.

Succession 3 affronta le vicende della famiglia Roy. Padroni della Waystar RoyCo., colosso dei media e dell’intrattenimento, i componenti si combattono con le armi di un’impietosa guerra. Una tragedia in pieno stile con colpi di scena tra il giallo e il thriller, dove l’essere umano mette a nudo la parte peggiore di sé. Da cominciare dalla prima serie.

Maid è la storia della fuga disperata di una donna dal marito violento e alcolizzato. Con pochi soldi in tasca, Alex diventa colf in casa di una famiglia ricca e saranno tante le avventure che dovrà affrontare. Una serie avvincente e piena di speranza in 10 puntate.

Per finire, Strappare lungo i bordi parla della storia di Zerocalcare. Si susseguono flashback, racconti del passato che attraversano la vita del protagonista. Formidabile è la presenza dell’armadillo antropomorfo che fa le veci della coscienza.

