Le pareti in cartongesso sono una soluzione molto semplice e leggera che possiamo adottare per separare gli ambienti di una casa, oppure creare mezze pareti divisorie. Sono moltissimi gli italiani che, per piccoli lavori di ristrutturazione domestica, scelgono di utilizzare questo materiale. Ma il fatto che sia un materiale semplice e leggero non significa, però, che sia economico. In media, far costruire una parete in cartongesso semplice ha un costo che si può aggirare dai 30 ai 50 euro al metro quadro. Ovviamente il prezzo sale se siamo interessati a utilizzare pannelli di materiale di altissima qualità, fonoassorbenti o con altre caratteristiche particolari. Anche per questo motivo, molti italiani ultimamente hanno deciso di fare una scelta diversa.

Un’idea che arriva dal design di interni americano

Influenzati dal design di interni americano, sempre più italiani scelgono per le proprie case un’alternativa più economica, e anche più moderna, alla parete in cartongesso. Ma di cosa si tratta? Semplicissimo: invece di erigere una parete in cartongesso, possiamo semplicemente usare dei mobili a giorno divisori pensati apposta per fungere da parete. Questi divisori per ambienti sono mobili creati con l’intento di essere utilizzati al posto di una parete per dividere le varie zone di un open space. Sono fatti per essere visti e utilizzati da entrambi i lati, sono molto spaziosi ma anche estremamente coprenti. Possono quindi sostituire in tutto e per tutto una parete nella maggior parte dei casi.

Invece di una parete in cartongesso scegliamo questa alternativa più moderna che costa la metà ed è raccomandata dai designer di interni

Facciamo un esempio: vogliamo dividere una zona giorno per creare un ambiente dedicato al salotto e un ambiente dedicato alla sala da pranzo. Fino a pochi anni fa i designer di interni avrebbero consigliato di erigere una parete o una mezza parete in cartongesso con apertura ad arco. Oggi invece le cose sono cambiate: molto meglio un mobile a giorno, che oltre a fungere da divisore è anche utilissimo come contenitore. Possiamo usare lo stesso strumento per dividere una zona ingresso da una zona salotto, ma anche per separare la zona notte dalla zona giorno in un monolocale open space.

Va sempre più di moda lo stile industriale, in metallo e legno

Invece di una parete in cartongesso scegliamo i mobili divisori. Curiosando sul web scopriremo che i mobili divisori sono molto più economici rispetto a una parete in cartongesso, se calcoliamo il prezzo al metro quadro. Ma quali scegliere? Oggi vanno molto di moda i mobili divisori in stile industriale. I materiali preferiti sono il metallo opaco, di colore grigio scuro o nero, e il legno. Renderemo la nostra casa molto più moderna, più luminosa e ariosa scegliendo un mobile divisore invece di una parete in cartongesso.

