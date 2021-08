Il passaggio tra la fine dell’estate e l’inizio della stagione fredda è uno dei più delicati per il nostro organismo. Dobbiamo abituarci al cambio di temperatura, la luce solare inizia a diminuire e cambia la routine quotidiana. Tutti aspetti che possono influire sulla salute.

Per questo motivo diventa fondamentale, proprio in questi giorni, “preparare” il corpo al cambiamento e regolare il metabolismo in vista dell’inverno. In questo modo, potremmo evitare problemi di peso e mancanza di energie. Quindi, attenzione a cosa mangiamo: questi 4 alimenti potrebbero dare uno sprint al metabolismo per rimetterci in forma prima dell’inverno.

Prima di proseguire è obbligatoria una premessa. I cibi di cui parleremo non sono miracolosi, vanno assunti nel modo giusto e andrebbero sempre abbinati ad attività fisica e abitudini di vita sane. Altrimenti rischiamo di ottenere l’effetto opposto. Inoltre, quando si parla di sana alimentazione è sempre opportuno rivolgersi ad uno specialista e non crearsi una dieta fai da te.

Questi 4 alimenti potrebbero dare uno sprint al metabolismo per rimetterci in forma prima dell’inverno

Il metabolismo è il procedimento con cui il corpo trasforma ciò che mangiamo in energia. E se è troppo lento rischiamo di aumentare di peso oppure di stancarci facilmente. Sono moltissimi i fattori che lo influenzano. L’età è uno dei principali: più è avanzata e più il procedimento rallenta. L’attività fisica è altrettanto importante: muoversi aiuta a “bruciare” calorie e velocizza il metabolismo.

In questo processo influisce anche l’alimentazione. Alcuni alimenti molto comuni possono infatti stimolarne la velocità. Tra i cibi che potrebbero aiutarci ci sono le uova. Sono povere di grassi e l’albume, in particolare, è ricco di Vitamine del gruppo B e di minerali come magnesio e zinco. Tutti buoni alleati del metabolismo.

Un altro buon alimento per non rallentare il metabolismo sono le noci. Tutti le conosciamo per la loro capacità di combattere l’ipertensione e potenziare il cervello. In pochi, però, sanno che le noci potrebbero aiutare a tenere sotto controllo il colesterolo e a migliorare la salute cardiocircolatoria. Aspetti che influenzano il funzionamento generale dell’organismo.

Spezie e acqua per aiutare il metabolismo

Anche spezie molto comuni come zenzero, pepe nero e curcuma hanno proprietà utili a velocizzare il metabolismo. La curcuma, in particolare, aiuta la digestione dei grassi e regolarizza i livelli di colesterolo nel sangue.

Sembra scontato ma bere la giusta quantità d’acqua e tenere il corpo idratato è un ottimo metodo per aiutare i processi metabolici. Ma l’acqua ha anche altre due funzioni importanti per metterci al riparo da problemi di peso. Da un lato può ridurre la sensazione della fame. Dall’altro aiuta l’intestino nella digestione e a smaltire più velocemente i cibi.

Prima di inserire questi alimenti nella dieta quotidiana è sempre importante consultare un nutrizionista. Sarà lui a consigliarci il regime alimentare giusto a seconda del nostro stato di salute.

