Ecco che cosa regalare per augurare buona fortuna in modo originale e stupire tutti

Almeno una volta nella vita ci siamo chiesti: che cosa regalare?

Scegliere un regalo, infatti, non è sempre semplice e questa è una delle prime domande a cui trovare risposta.

Certamente, è più facile se si conoscere la persona che lo riceverà, i suoi gusti, le sue passioni e necessità.

Ma potrebbe essere utile immaginarle.

Per molti scegliere un regalo è proprio un lavoro di immedesimazione molto difficoltoso, pieno di dubbi e indecisioni.

A tutti ciò si aggiunge, spesso, la voglia di voler fare bella figura e di stupire e lasciare contento il destinatario.

Tutto ciò si complica, poi, a seconda delle situazioni.

Probabilmente scegliere un regalo per il compleanno è più facile che in altre occasioni.

Come quando con un dono vogliamo augurare buona fortuna per l’inizio di un nuovo percorso di vita, che sia lavorativo o affettivo.

Se ci si trova in questa situazione e le idee iniziano a scarseggiare, forse è giunta l’ora di correre ai ripari.

Ecco che, in questo articolo, scopriremo cosa regalare per augurare buona fortuna in modo originale e stupire tutti.

Un’idea “green”

La categoria a cui appartiene questo regalo è quella delle piante.

Forse in tanti storceranno la bocca ma, in realtà, regalare una pianta è un’ottima idea.

Innanzitutto, perché si regala qualcosa di bello da vedere e di decorativo in grado di dare un tocco di colore anche agli ambienti più grigi.

Le piante, poi, sono degli esseri viventi che crescono e stanno bene perché siamo noi a prendercene cura.

Tutto ciò può creare un legame affettivo e di scambio a volte molto benefico.

Inoltre, le piante fanno bene alla salute perché, grazie al complesso sistema della fotosintesi clorofilliana, purificano l’aria, trasformando la CO2 in ossigeno.

Si tratta poi di un regalo “green” nell’ottica della sostenibilità.

Ancor di più se ricicliamo dei vasi o porta-piante che abbiamo a casa e li personalizziamo con un tocco creativo.

Ecco che cosa regalare per augurare buona fortuna in modo originale e stupire tutti

Le piante sono, quindi, un ottimo regalo.

Questo, però, diventa perfetto, super originale e stupefacente quando vogliamo fare un in bocca al lupo a qualcuno.

Esistono, infatti, due tipologie di piante porta fortuna e che per giunta non richiedono molte attenzioni.

La prima è ancora poco diffusa ed è davvero particolare e bellissima.

Si tratta della Pilea peperomioides conosciuta come pianta delle monete per le sue foglie tonde e carnose che ricordano le monete antiche.

È ideale per augurare buona fortuna ma soprattutto prosperità per il futuro.

Vive benissimo in appartamento o ufficio e va innaffiata ogni volta che il terriccio appare secco.

Per un regalo completo, si può abbinare un vaso in corda e una piccola descrizione del significato della pianta.

La seconda tipologia, molto decorativa e resistente, è il Bamboo della fortuna che serve anche ad augurare abbondanza.

Si tratta di una serie di rami di Bamboo intrecciati, a volte molto alti, di un colore verde brillante, dall’aspetto nodoso e con poche foglie.

Questi possono essere regalati all’interno di un vaso di vetro con dell’acqua colorata con coloranti naturali e dei sassolini per stabilizzare gli steli.

