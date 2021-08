Alcuni dopo una certa età si accorgono che non riescono più a ricordarsi le cose. Questo fenomeno è principalmente dovuto ad un invecchiamento del cervello e generalmente è normale e fisiologico.

Ci sono alcuni modi in cui però è possibile rallentare il processo e uno di questi risiede nell’alimentazione. Infatti è possibile vantare una memoria di ferro e mai più dimenticanze grazie a questi tre alimenti portentosi. Scopriamo subito come possiamo migliorare la nostra vita semplicemente con l’introduzione di alcuni cibi nel nostro regime alimentare.

L’acido folico e le sue proprietà benefiche

Introdurre delle buone quantità di certe vitamine può essere una buona mossa per rinvigorire i propri processi mnemonici. Nello specifico stiamo parlando dell’acido folico il quale, infatti, secondo una ricerca, aiuta sia la memoria a breve che quella a lungo termine.

Lo studio ha anche evidenziato come questo integratore risulta benefico anche in casi più gravi, come ad esempio il morbo di Alzheimer. Inoltre, in certi dosaggi, ha anche un buon effetto sulla coordinazione motoria.

Memoria di ferro e mai più dimenticanze grazie a questi tre alimenti portentosi

Vediamo, dunque, in quali alimenti possiamo trovare questo prezioso elemento. Il primo gruppo che ne è più ricco è quello delle verdure a foglia verde. Parliamo, dunque, ad esempio, delle lattughe che ne contengono ben 1700 microgrammi per ogni etto.

Seguono poi la soia e il germe di grano che ne hanno circa fra i 1500 e i 1200 per la stessa quantità. Al terzo posto si posizionano le frattaglie. Il fegato di pollo in questo caso è una scelta migliore rispetto a quello di manzo perché ne contiene 800 microgrammi per etto contro i 500 del bovino.

Il fabbisogno raccomandato per un individuo adulto è di 0,2 milligrammi ma raddoppia nel caso una donna stia portando avanti una gravidanza. In quest’ultimo caso un’adeguata assunzione di B12 evita possibili problematiche al feto.

