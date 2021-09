Le ferie sono state per tutti un periodo di festa. La maggior parte di noi, infatti, si è spesso concessa dei piaceri che di solito non fanno parte della propria routine. Questo vale soprattutto per il cibo e per l’alcol. Questo non è di per sé un male. Infatti, per godersi a pieno le vacanze è d’obbligo provare la gastronomia locale e concedersi qualche bicchierino in più, magari in compagnia dei propri amici. A settembre però bisogna ritornare in riga e riprendere le buone abitudini. Oggi nel dettaglio vediamo come possiamo fare.

Per tenere a bada i trigliceridi basta assumere questi deliziosi cibi ricchi di omega 3

Le gozzoviglie estive possono facilmente essersi tradotte in esami del sangue con valori sballati. Quando infatti si vedono tanti asterischi fuori posto è naturale preoccuparsi. Però se non si hanno delle condizioni mediche particolari, basta un po’ di sana disciplina per riuscire a farli ritornare alla normalità. Infatti, per tenere a bada i trigliceridi basta assumere questi deliziosi cibi ricchi di omega 3. Vediamo insieme di quali si tratta.

In primis parliamo delle proteine. Le migliori da mettere in tavola in questo caso sono quelle che vengono dal mare. Tutte le varietà vanno più o meno bene, ma nello specifico gli esemplari più indicati sono quelli provenienti dai mari freddi. Via libera, dunque, allo sgombro e all’aringa ricchi di grassi polinsaturi (quelli considerati “buoni”). Allo stesso modo i legumi sono ottime alternative dato che sono ricchi di fibre. Ne approfittiamo per ricordare che le frequenze consigliate si aggirano attorno alle tre volte a settimana.

Un elenco di alimenti da mangiare e quelli invece da evitare

Per facilitare ecco qui una piccola lista della spesa che comprende gli alimenti perfetti da comprare:

verdure di ogni genere (preferibilmente carciofi, sedano, finocchi, radicchio e diversi tipi di cavolo); gli pseudocereali e i cereali integrali (in particolare il grano saraceno, l’avena e l’orzo); come condimento va bene l’olio extravergine di oliva per condire a crudo.

Gli ingredienti da evitare invece sono:

burro, panna e altri condimenti di origine animale; gli insaccati di ogni genere (anche quelli considerati “magri”); bibite zuccherate e gassate.

Gli alimenti zuccherini invece vanno semplicemente moderati. La frutta, ad esempio, non deve superare una dose giornaliera di 400 grammi. Vanno anche razionati pesantemente i prodotti dolciari e lo zucchero, sia quello bianco che quello di canna.

