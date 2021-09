Molte donne adulte credono fermamente che indossare abiti aderenti serva a sembrare snelle e perfette. Anche se sembra incredibile, spesso funziona meglio indossare abiti meno fascianti, che lasciano intravedere poco le forme naturali.

Da questa premessa, nasce il trucco semplicissimo che ogni donna sopra gli anta dovrebbe usare per sembrare più magra e longilinea. Si tratta di un perfetto gioco tra proporzioni, che serve a far perdere visivamente qualche rotondità che crea disagio.

È pur vero che il corpo cresce con l’età. La migliore soluzione è quella di accettare i suoi cambiamenti e continuare sempre a esaltare i propri punti di forza.

Vestire oversize serve a sfinare la figura se si seguono queste regole

Vestire abiti dal taglio oversize aiuta a perdere visivamente qualche centimetro e a nascondere piccoli inestetismi. La difficoltà, però, è nel coordinare un capo oversize con il resto dell’abbigliamento.

Se il problema è un’eccessiva rotondità nella zona dei fianchi, è preferibile indossare gonne o pantaloni oversize. Tuttavia, bisognerà avere un top o una maglia abbastanza aderente, per evitare di ottenere l’effetto opposto.

Chi ha il tipico fisico a triangolo invertito, invece, deve camuffare le spalle larghe con camice oversize e valorizzare le gambe esili e le caviglie sottili.

L’unica regola è usare la tecnica “oversize” solo lasciando ben visibili i propri punti di forza. Caviglie sottili, braccia esile e girovita da vespa sono solo alcuni esempi.

Il trucco semplicissimo che ogni donna sopra gli anta dovrebbe usare per sembrare più magra

Ovviamente, anche l’utilizzo degli accessori giocherà un ruolo fondamentale. Sotto una camicia oversize a vestito è meglio indossare scarpe basse modello flat. Sarà, invece, possibile osare con gli accessori per ottenere un look frizzante e sbarazzino. Ed ecco perché le vere tendenze di stagione non sono scarpe e borse ma questo stravagante accessorio.

Un altro vantaggio da non sottovalutare è anche l’incredibile sensazione di comfort e comodità che quest’abbigliamento offre. È molto più difficile riuscire a sentirsi a proprio agio con abiti fascianti e avvitati.

Questo tipo di abbigliamento è particolarmente consigliato a donne dal fisico a mela e può tranquillamente indossarlo anche qualsiasi donna clessidra. Per tutte le altre, ecco una guida all’outfit perfetto per le diverse tipologie di fisico.

