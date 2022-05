Siamo quasi alla metà di maggio e ormai ci stiamo abituando a giornate più calde e soleggiate. Dire arrivederci ai capi pesanti per molti di noi è un vero piacere. Trovare però e scegliere capi d’abbigliamento che ci stanno bene e che amiamo indossare non è sempre così semplice e scontato. Infatti, quando scegliamo i vestiti dobbiamo fare i conti con il nostro gusto personale, con il budget ma anche con le caratteristiche fisiche che ci contraddistinguono. Vestirsi bene scegliendo l’abbigliamento giusto ci permette di valorizzare i nostri punti di forza e celare eventuali punti deboli. Ecco perché la scelta dell’outfit può essere molto importante. Le passerelle ad ogni stagione propongono nuove mode e tendenze, suggerendoci novità e talvolta grandi ritorni. Oggi vogliamo svelare un capo must have dell’estate 2022, che possiede moltissimi pregi ed è adatto alle donne di tutte le età.

Quest’estate trionferà questo comodo capo d’abbigliamento che slancia la figura ad ogni età, perfetto da indossare con sandali e sneakers

Una delle tendenze che sta per imporsi sono le righe. Nell’estate 2022, il capo irrinunciabile e che tutte le donne vorranno indossare è il vestito a righe. Sottili o spesse, colorate o black and white, le righe sono la fantasia semplice che troveremo su moltissimi capi maschili e femminili. Già presente negli armadi di molte di noi, l’abito a righe è una mise che possiede moltissimi pregi. Che sia in cotone, di seta o in lino, questo outfit ci permetterà di affrontare anche le giornate più calde senza fatica.

Possiamo scegliere un modello con le bretelle, a manica corta o a tre quarti. Se decidiamo di acquistare un modello appena sopra il ginocchio, questo ci farà apparire più alte e snelle. La scelta del tipo di riga spetta soltanto a noi. Tuttavia, teniamo presente che quelle verticali e fini slanciano la figura in maniera ancora più evidente. Optare per un modello più morbido ci permetterà di nascondere la pancia. Invece, se vogliamo mettere in risalto il punto vita, sarà sufficiente giocare con maxi cinture in cuoio o in pelle.

Come indossarlo con stile

Quest’estate trionferà questo comodo capo d’abbigliamento perché conferisce, con semplicità, molta eleganza e raffinatezza. L’abito a righe è perfetto per un outfit da giorno e possono indossarlo le donne a 30 come a 50 anni. Per andare al lavoro o per una passeggiata in centro, possiamo abbinarlo ad un paio di sneaker, sandali bassi o anche alla schiava. Se lo indossiamo la sera, optiamo per un sandalo gioiello o una décolleté neutra o in tinta con la borsa. Per un’occasione formale, possiamo osare indossando ai piedi un paio di mocassini. Questi, in abbinamento all’abito, renderanno il nostro stile ricercato e mai banale.

Approfondimento

Tornano di moda anche in primavera queste amatissime scarpe da indossare a 30 e 50 anni con abiti, gonne e pantaloni