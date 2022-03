È convinzione comune che per vestirsi bene sia necessario spendere tanto ed avere moltissimi capi nel proprio guardaroba. In realtà, la parola “stile” non fa necessariamente rima con “soldi”. Certamente il denaro aiuta, ma spesso è sufficiente fare delle scelte ragionate e possedere un po’ di buon gusto. Oggi vogliamo dare dei consigli che ci permetteranno di essere chic in ogni occasione risparmiando. Fortunatamente, ci sono molte cose che possiamo fare per contenere i costi sull’abbigliamento. Con questo articolo daremo delle dritte semplici ma davvero utili per farlo senza rinunciare allo stile.

Capi che non possono mancare

Ci sono capi su cui vale la pena spendere un po’ di più. In questo modo dureranno nel tempo e potremo abbinarli ad altri accessori essendo sempre al top. Sono immancabili un blazer elegante di buona fattura, una camicia bianca in cotone, un cardigan, un jeans adatto alla nostra forma e un cappotto nero. Come accessori puntiamo su una borsa da giorno di colori neutri e facilmente abbinabili ed una pochette classica per la sera.

Come vestirsi bene e spendere poco con pochi e semplici trucchi per essere sempre eleganti senza borse, scarpe e capi costosi

Partiamo dal nostro armadio. Facciamo attenzione ai capi che abbiamo e a ciò che ci serve, a ciò che non possiamo salvare e a quello che possiamo sistemare. “Risparmiare” fa rima con “non sprecare” e quindi fare riparare alcuni capi un po’ più datati, ma di buona fattura, potrebbe essere la via giusta. A questo punto avremo un quadro generale molto più chiaro e vedremo che cosa davvero ci manca e su cui dovremo investire.

Aspettare il momento giusto e confrontare

Se non abbiamo fretta nell’acquistare un capo, aspettiamo i grandi saldi oppure occasioni eccezionali di sconti, come il Black Friday. Così facendo, possiamo comprare capi di grandissima qualità risparmiando moltissimo e a volte anche approfittare delle spese di spedizione gratuite. Inoltre, non sottovalutiamo gli store online, perché comprare in questo modo spesso ci permette di risparmiare qualcosa. Infine, non dimentichiamoci di dare un’occhiata a negozi come H&M, Zara oppure Mango. Queste grandi catene potrebbero aiutarci ad essere sempre impeccabili senza spendere una fortuna.

Rivisitare capi che abbiamo già

Non guardiamo ai capi che abbiamo nel nostro armadio come qualcosa di vecchio ed ormai superato. Con un pizzico di fantasia potremo riadattare alcuni capi trasformandoli in qualcosa di nuovo. Possiamo modificare un paio di jeans e trasformarli in un nuovo capo, come degli shorts ad esempio. In alternativa, usiamo gli accessori per rendere speciali alcuni vecchi capi. Abbinare una vecchia camicia con una cintura in vita può trasformare il nostro look a costo zero.

Scegliere ciò che ci valorizza

Come vestirsi bene e spendere poco? Scegliamo pochi capi che ci valorizzano. In questo modo potremo risparmiare evitando che la moda del momento possa convincerci ad acquistare qualcosa che non utilizzeremo mai. Scegliamo dunque i colori che più amiamo e che si adattano più facilmente ad altri capi. Anche il taglio di un capo è importante: scegliamo jeans e maglie che possano valorizzare la nostra figura.

