Quando si tratta della moda estate 2022, la spiaggia potrebbe riservare molte sorprese. Se infatti è vero che continuiamo a trovare il bikini, ci sono anche alcune sue varianti e alternative davvero seducenti. Si punta a mostrare zona del corpo inaspettate, anche se con decoro ed eleganza.

Queste tendenze possono valorizzare ogni tipo di fisico, perché accentuano la forma femminile. Molti costumi da bagno, infatti, evidenziano il punto vita e valorizzano il décolleté. A questo proposito, ormai non ci sono solo reggiseni a triangolo, ma anche sportivi e con ferretto, per dare il giusto sostegno a chi ne ha bisogno.

Per quanto riguarda il bikini e costumi a due pezzi, quest’anno bisogna necessariamente usare con i colori e i tessuti, magari impreziositi con dettagli 3D. La cosa che più colpisce, però, sono i lacci lunghissimi, fatti per avvolgersi intorno al corpo o pendere sui fianchi con fare giocoso.

A sorpresa, invece, quest’anno il monocolore potrebbe farla da padrone, mettendo in secondo piano i motivi animalier.

Quest’estate basta col bikini perché tornano di moda questi costumi da bagno eleganti che assottigliano il punto vita

Per chi non si sente a suo agio mostrando troppa pelle in spiaggia, ci sono delle alternative che tornano di gran moda per questa estate 2022.

Ad esempio, Chanel propone un costume da bagno in stile sportivo, ma elegante davvero coprente. Invece dello slip, cioè, c’è il pantaloncino. Per non parlare, poi, dei costumi interi con spalline strette o leggermente più larghe. In quest’ultimo caso, la tendenza è quella di utilizzare il costume da bagno anche fuori dalla spiaggia. Si può infatti trasformare in un body fasciante, da combinare con una gonna lunga o degli shorts. Aggiungiamo una cintura in vita e degli stivali in pelle per creare un look pieno di carisma perfetto per le serate estive.

Un’altra alternativa da considerare con grande attenzione è il trikini. Quest’anno, infatti, segna il suo grande ritorno, per nascondere la pancia e accentuare il punto vita. I classici due pezzi del bikini vengono uniti da una fascia centrale a forma di clessidra, dando l’impressione di avere una vita più sottile. Allo stesso tempo anche il décolleté verrà valorizzato, grazie a una struttura più fasciante rispetto a quella del bikini.

Quest’estate, dunque, basta col bikini, proviamo queste alternative alla moda. In particolare, poi, proviamo il trikini scegliendo i colori più di moda quest’anno tra la primavera e l’estate.

