Molte donne e molti uomini hanno capelli troppo sottili e deboli, il che porta a una chioma poco voluminosa e poco soddisfacente. Spesso appaiono sfibrati, secchi e spenti, tanto da spezzarsi facilmente. Per questo, esistono tanti medicinali e cosmetici ideati proprio per fronteggiare questo problema. A volte per acquistarli si finisce anche per spendere cifre ingenti. Prima, però, potremmo provare una soluzione decisamente più economica che spesso porta a risultati efficaci.

Perché li abbiamo sottili?

Le cause dietro ai capelli spenti e sfibrati possono essere diverse. Potrebbe essere dovuto all’età, a scompensi ormonali, all’alimentazione o allo stress. Le cause, però, potrebbero essere anche esterne, come l’inquinamento e l’utilizzo di prodotti chimici non adeguati o troppo aggressivi.

Per aiutare i capelli sottili è necessaria una formula nutriente che riesca a rinvigorire il capello in modo delicato. Ecco perché una buona soluzione potrebbe essere quella di affidarsi a prodotti naturali come l’olio di cocco. Lo possiamo trovare grezzo e biologico a prezzi più che ragionevoli in supermercati, erboristerie, farmacie, negozi specializzati e online.

Come avere i capelli più forti e voluminosi grazie a questo economico ingrediente naturale

L’olio di cocco viene estratto dalla polpa del frutto ed è ricco di acidi grassi e antiossidanti. In realtà, questo presenterebbe una struttura molto simile a quella del capello ed è quindi adatta a rinvigorire una chioma danneggiata. Infatti, l’olio di cocco entra nelle fibre del capello, agendo soprattutto sulle doppie punte, e non altera la normale produzione di sebo né irrita il cuoio capelluto. Infine, l’olio di cocco eviterebbe anche la formazione di funghi e forfora.

Come sempre, però, verifichiamo prima di non esservi allergici, applicandone una piccola quantità su una porzione di pelle e aspettando di vedere se questo provoca reazioni. Consideriamo, inoltre, che l’efficacia dell’olio di cocco dipende in larga parte anche dal tipo di capello. Infatti, più questo è poroso e più l’olio riuscirà a penetrare in profondità.

Anche l’applicazione è importante per la buona riuscita del trattamento, che dovremmo effettuare una o due volte alla settimana.

Cominciamo riscaldando due cucchiai di olio di cocco per poi applicarlo sulle lunghezze e soprattutto sulle punte. Massaggiamo il capello e poi anche il cuoio capelluto. Indossiamo una cuffietta e aspettiamo circa 40 minuti prima di risciacquare i capelli con acqua fredda o tiepida. Lasciamo asciugare i capelli in modo naturale o con un asciugacapelli a basse temperature.

Ecco spiegato come avere i capelli più forti e voluminosi grazie all’olio di cocco. Ricordiamoci, però, che se vogliamo una chioma lucida e voluminosa anche dopo gli “anta”, dovremmo prendere in considerazione anche altri consigli.

