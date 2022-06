Netflix, nonostante i recenti problemi legati al calo di abbonati e di fatturato, continua ad ampliare ogni giorno il suo già enorme catalogo di contenuti. Tra l’uscita di serie TV e film inediti e l’arrivo di nuove attesissime stagioni, come quella di Stranger Things, è difficile stare al passo. Infatti, il più delle volte capita di non riuscire a guardare tutto, perdendosi così per strada dei capolavori.

Tra questi, ad esempio, potrebbe esserci finita Blindspot, una serie TV drammatica del 2015, conclusa nel 2020 dopo ben 5 stagioni. Nelle prossime righe vedremo brevemente l’incipit di questa fantastica storia per cercare di persuadere chi non l’ha ancora vista a recuperarne le puntate.

Apprezzata dal pubblico e dalla critica questa serie TV è ritornata nella top 10 di Netflix e sta incantando il Mondo intero

La storia di Blindspot parte con il ritrovamento di un borsone incustodito al centro di Times Square a New York. Le forze dell’ordine, dunque, intervengono sgomberando la zona e allertando la popolazione su un possibile allarme bomba. Una volta aperto il borsone, però, all’interno vi è una giovane e bellissima donna, priva di vestiti e sedata.

Al suo risveglio, la donna non ricorda nulla riguardo la sua identità e la sua provenienza. Ciò che le rimane sono solo i tatuaggi, incisi lungo tutto il corpo, che celano dei messaggi a tratti inquietanti. A questo punto le viene affidato il nome di Jane Doe ed entra a far parte della squadra di Kurt Weller, un agente dell’FBI. La donna si rivelerà un’ottima combattente, pur non avendo nessuna idea delle sue potenzialità. Seguendo le tracce lasciate dai suoi tatuaggi, la giovane riuscirà a scoprire le sue origini, smascherando un complotto internazionale esercitato a suo danno.

Senza aggiungere ulteriori spoiler, questa serie TV, apprezzata dal pubblico e dalla critica, è uno di quei contenuti da non perdere. Cinque stagioni, da poco più di 20 episodi ciascuna (eccetto la quinta), potrebbero sembrare troppe, ma varrà veramente la pena guardarle. Oltre a Blindspot, il 10 giugno non dimentichiamoci di guardare anche la nuova stagione di Peaky Blinders, che è tra le serie drammatiche migliori in assoluto.

