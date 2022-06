Giugno è finalmente arrivato. Ogni nuovo mese porta tanta speranza ed aspettative e leggere l’oroscopo per molti è quasi un rito scaramantico. La curiosità fa parte di noi e proprio per questo molte persone dedicano del tempo a consultare l’oroscopo del proprio segno. Quante volte ci chiediamo se le stelle abbiano in serbo qualcosa di buono per noi? Per questo motivo, oggi ci occuperemo di alcuni segni zodiacali che iniziano il nuovo mese davvero con il botto.

2 segni al vertice

È davvero un momento magico per i nati sotto il segno dei Pesci. Il cielo di giugno porta molte sorprese ai Pesci, in particolare nelle prime due settimane. Coloro che stanno cercando di cambiare qualcosa di importante nella loro vita dovranno approfittare della fortuna dei prossimi giorni. Le stelle sono dalla parte degli appartenenti a questo segno, che potranno ottenere molto soprattutto in termini di guadagni: carpe diem.

Tutto ciò che toccano gli Acquario in questi giorni si trasforma in oro. Saranno giorni davvero fortunati per gli Acquario, soprattutto per coloro che escono da una situazione difficile. I nati sotto questo segno sentiranno il bisogno di fare nuove conoscenze e un incontro inaspettato potrebbe riempire il loro cuore. Questi incontri potrebbero rivelarsi fruttuosi anche per quanto riguarda il lavoro e potrebbe nascere una nuova collaborazione vantaggiosa.

La prima settimana di giugno incorona Pesci e Acquario e il Sole in Gemelli porta ricchezza ad altri 2 fortunati segni zodiacali

Il cielo di giugno si apre con il Sole nel segno dei Gemelli. Entusiasmo e gioia di vivere caratterizzeranno i primi giorni del mese. I Gemelli sono alle prese con molti cambiamenti positivi nella propria vita e soprattutto il lavoro dà particolari soddisfazioni. Un nuovo ruolo di responsabilità fa crescere non solo l’autostima dei nati sotto il segno dei Gemelli, ma anche i guadagni. Dopo un mese di maggio pieno di spese improvvise e ristrettezze economiche, finalmente arrivano più soldi e serenità. In amore, i Gemelli hanno imparato a vincere la noia e la quotidianità e in questi giorni non mancheranno le occasioni per consolidare la coppia. Un viaggio, una cena intima o un progetto comune legheranno sempre di più coloro che hanno una relazione duratura.

Leone

Sarà un giugno ricco e spettacolare per i nati sotto il segno del Leone. Chi è alla ricerca dell’anima gemella potrà finalmente riuscire a trovarla, ma non sarà facile conquistarla. D’altronde, i Leone sono spiriti combattivi e che non amano le situazioni facili e scontate. Coloro che saranno audaci a sufficienza potranno fare breccia nel cuore dell’altra persona. Dopo un maggio sotto standard, la prima settimana di giugno incorona questo segno zodiacale portando grandi soddisfazioni economiche. Il Sole nel segno dei Gemelli favorisce la razionalità dei pensieri e delle azioni. Questo permetterà ai Leone di trovare un giusto equilibrio tra vita privata e lavoro e maggiori lucidità e intuito. È arrivato finalmente il momento di dedicare del tempo alle cose che più ci fanno stare bene, perché porterà tanta felicità e soddisfazioni.

