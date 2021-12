Questo è il momento dell’anno in cui iniziare a pensare a outfit e accessori da sfoggiare durante il Natale e l’inizio del nuovo anno. Non solo, perché in questi giorni tantissime donne di tutte le età, magari, raggiungono le loro estetiste per la perfetta manicure natalizia. Chi non ha trovato ancora la propria idea vincente non può perdersi queste novità.

Di certo queste unghie spopoleranno durante le festività natalizie e il Capodanno e non si tratta del solito smalto rosso a cui tutte potrebbero pensare. Si tratta, infatti, di una serie di colori particolarissimi e tecniche davvero raffinate che trasformeranno completamente la mano. Le tendenze in fatto di manicure corrono veloci e bisognerebbe sempre rimanere al passo con i tempi.

Un’occhiata veloce alle ultime tendenze per donne di tutte le età

Prima di scoprire queste nuovissime tendenze del momento, ecco almeno 2 novità che stanno conquistando un numero sempre maggiore di donne. In questo periodo, tutte vanno pazze per questa nuova calda tendenza che regala mani curatissime e unghie d’effetto. La motivazione è semplice: questa manicure non passa certo inosservata. Ma, fortunatamente, arriva pure la colorazione per mani raffinate anche a 50 anni o più.

Perché queste unghie spopoleranno durante le festività natalizie e il Capodanno e non si tratta del solito smalto rosso

Per le donne che vogliono una manicure d’impatto basterà scegliere “l’effetto bling bling”. Di cosa si tratta? Di unghie color oro metallizzato e perlescente, quasi tridimensionali. Per un colore pieno basterà scegliere “l’effetto ceramica” di Layla Cosmetics, ad esempio. Oppure, anche il Brand Dior propone una bellissima colorazione dal nome “Bouton d’Or”.

Ed è impossibile perdersi il Frostef French, una sorta di french con glitter argento che sostituisce la classica lunetta bianca di questa famosissima tecnica. Su qualche unghia è possibile riportare qualche decoro come fiori o farfalle proprio in argento glitter.

Ricordano il paesaggio di Babbo Natale le unghie effetto Candy Cane. Si tratta di delineare la lunetta naturale dell’unghia con 2 sottilissime strisce rosse. Queste ricordano quasi le caramelle di Natale e stanno benissimo sulle unghie ovali o a ballerina.

Per chi, invece, non ama i decori, è sempre una buona idea un’unghia color malva, tutta tinta unita.

