La neve è arrivata nelle scorse giornate. Non copiosa in pianura, ma sicuramente abbondante dai 1.000 metri in su. I nostri giardini si sono ricoperti di bianco. L’atmosfera ovattata che solo la neve ci può dare è davvero suggestiva. Tuttavia, ci saremo già chiesti più volte quali potrebbero essere le conseguenze a lungo termine per le nostre piante.

In realtà, con alcuni piccoli accorgimenti, possiamo tranquillamente far sì che siano nulle. La neve, di per sé, non è affatto nociva per piante e giardini. Si pensa che tante piante possano soffrirla, ma in realtà non è proprio così. Il ghiaccio che ne può conseguire, quello potrebbe essere una problema. Per questo bisogna cercare di agire prima possibile, quando la neve è ancora fresca o, addirittura, mentre sta scendendo.

Cosa fare alle nostre piante e al nostro giardino subito dopo un’abbondante nevicata

Muniamoci quindi di giacca a vento e scopa e iniziamo a capire quali piante aiutare e quali invece no. Eh sì, perché non bisogna trattarle tutte nella stessa maniera. Per esempio, non dovremo andare a toccare azalee e ortensie. Le prime perché sopportano benissimo la neve, anzi, fa loro bene. Le seconde perché tanto subiranno un processo di potatura. Di conseguenza non è importante andare ad agire su di loro. Stessa cosa dicasi per le rose. Sopportano benissimo il freddo e la neve. I loro rami non necessitano per forza di pulizia. Anche per gli alberi da frutto si può fare lo stesso discorso. Per loro, tra dicembre e gennaio sarà tempo di potatura, quindi lasciamo pure che la neve si depositi, senza fare nulla.

Le piante da pulire

Poi, ci sono invece alberi e piante che necessitano assolutamente di essere puliti per evitare che la neve ne spezzi i rami. È il caso, per esempio, della mimosa o dell’ulivo. Entrambe hanno dei rami piuttosto delicati e un deposito eccessivo di fiocchi può portarli alla rottura. Per questo è consigliato usare una scopa per rimuovere quanto prima la neve. Importantissimo farlo quando ancora fresca, per evitare che gelando diventi ancora più pesante. Il tutto deve essere fatto con attenzione e delicatezza.

Anche il pino necessita dello stesso trattamento, onde evitare che si apra troppo. Stesso discorso per la camelia, anch’essa molto delicata, e il rododendro. Rimuovere subito la neve, è necessario per far riprendere loro la giusta posizione.

Cosa fare alle nostre piante e al nostro giardino subito dopo un’abbondante nevicata è intervenire il prima possibile, cercando di liberarle subito dalla neve. Basta una scopa, usata con accuratezza, per pulirle e non farle soffrire. Se faremo questo, le conseguenze verranno praticamente azzerate e rimarranno solo i benefici del nutrimento che, comunque, la neve può dare loro.