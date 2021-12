Anche quest’anno in molte città italiane non sarà possibile festeggiare la notte di Capodanno in piazza, in modo da evitare assembramenti. Eppure, non è detta l’ultima parola. In alcune località sarà, infatti, possibile partecipare ad eventi di Capodanno, ovviamente rispettando le norme di sicurezza. Allora, ecco le tre bellissime città italiane in cui dovrebbe essere possibile festeggiare fuori casa l’ultima notte dell’anno. Scopriamo subito di quali si tratta.

Dove passare l’ultima notte dell’anno

Sono molti gli italiani che hanno deciso di sfuggire allo stress del lavoro, concedendosi un Natale e\o un Capodanno all’estero. Proprio per venire incontro ai nostri lettori, abbiamo presentato nei nostri articoli alcune località capaci di rendere magico il mese di dicembre. Ad esempio, abbiamo spiegato perché gli amanti del caldo non dovrebbero perdere l’occasione di passare le vacanze di Natale in questo piccolo paradiso. Allo stesso modo abbiamo cercato di aiutare chi volesse passare un romantico Capodanno parigino. Infatti, abbiamo spiegato perché visitare questa bellissima città europea sarà più facile a partire da questo inverno.

Eppure, sono in tanti ad avere nostalgia della classica ultima notte dell’anno passata in piazza, a festeggiare con amici e concittadini. A causa delle ultime restrizioni in molte città questa tipologia di feste rimarrà, purtroppo, un lontano ricordo. Il diffondersi di Omicron e l’aumento dei contagi hanno, infatti, portato le Amministrazioni regionali e cittadine ad adottare un approccio piuttosto cauto sulla materia. Eppure, non è sempre detto. In alcuni centri cittadini sarà ancora possibile partecipare, con le dovute precauzione, ad eventi fuoriporta.

Le tre bellissime città italiane in cui dovrebbe essere possibile festeggiare fuori casa l’ultima notte dell’anno

Iniziamo subito con le località in cui le feste locali e i concerti sono stati annullati in maniera da evitare assembramenti. Non si terrà il concerto di fine anno a Roma, tradizionalmente organizzato presso il Circo Massimo. Stessa situazione si verificherà a Mantova come anche a Verona, dove non avrà luogo il cenone dell’ultimo dell’anno. Niente festeggiamenti pubblici né a Milano né a Genova.

In controtendenza invece Bari, dove sarà portato avanti il concerto di Capodanno, anche se con alcune limitazioni. Sarà, infatti, possibile godersi la musica dal vivo solamente da seduti. A Venezia non sarà, invece, possibile creare assembramenti ma non è vietato incontrarsi tra amici per festeggiare in piazza. Infine, neanche a Rimini si potrà partecipare ad un concerto di fine anno. La città si presterà, però, comunque a passare una bella nottata, grazie a tanti eventi live e non, diffusi per il comune. Sono queste, quindi, le tre città da visitare se si vuole passare l’ultima notte dell’anno a brindare fuori casa. È importante ovviamente notare che nel corso delle giornate potrebbero esserci delle nuove notizie, che potrebbero cambiare quanto riportato nell’articolo. Inoltre, nel caso in cui si partecipasse a qualsiasi evento, si ricorda che è necessario rispettare le direttive nazionali contro il diffondersi del Covid 19.

