Non è sempre facile trovare capi d’abbigliamento che stiano bene a tutte le età. A volte con il passare del tempo ci sembra proprio che niente ci stia bene o valorizzi la nostra figura. Vorremmo sempre avere 20 anni e poterci permettere abiti avvitati e minigonne da urlo.

Invece più passa il tempo e più ci rifugiamo nei soliti capi che il più delle volte non ci fanno favori. Scegliamo gonne larghe per mascherare i fianchi o abiti a tunica che coprono la pancetta. Però invece di sembrare più magre e slanciate abbiamo l’effetto contrario.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

È strepitoso come questa tendenza che sta spopolando su maglie e abiti stia bene sia a 20 che a 50 anni

Ecco perché è importante conoscere qualche trucco fashion che ci faccia sembrare sempre più belle. Non nascondiamoci dietro abiti poco valorizzanti perché pensiamo che non ci sia niente per noi.

La nuova tendenza del momento, infatti, può essere un trucco incredibile per rendere le forme più armoniose. Abbiamo già visto come avere gambe chilometriche e figura più slanciata con questi bellissimi tailleur chic e alla moda. Oggi focalizzeremo l’attenzione più sul punto vita.

Questa tendenza è un ritorno al passato

Stiamo parlando del peplum, un ampio volant all’altezza della vita che fa davvero miracoli. Lo sapevano bene le donne dell’Antica Grecia che già lo usavano sulle tuniche. All’epoca si trattava di un panno di lana che veniva fissato alla cintura e creava movimento con le pieghe. Il peplo era subito sinonimo di eleganza e portamento anche grazie all’inserto delle spille.

Oggi possiamo trovare alcune rivisitazioni di questo panno sotto forma di volant, appunto. Applicato sulla vita sia su magliettine che su abiti a tubino è incredibile. Slancia la figura e dona movimento anche a chi non ha un vero punto vita. Perfetto per i fisici a rettangolo o gli ovali che con una cintura in vita non avrebbero l’effetto desiderato come le clessidre.

Come abbinarlo? Indossiamo un vestito a tubino o una gonna dritta e aderente midi. Sopra indossiamo un top con il peplum se pensiamo ad una cena al ristorante. Altrimenti mettiamo una camicetta con lo scollo a V e sopra scegliamo una giacca con il peplum. Anche un blazer avvitato che termina sul punto vita con il peplum è un’ottima idea.

Quindi, è strepitoso come questa tendenza che sta spopolando su maglie e abiti stia bene sia a 20 che a 50 anni. La moda ci fornisce ogni giorno nuove fonti di ispirazione per sfoggiare un fisico bello e sinuoso. Dobbiamo solo provare e riprovare finché non troviamo lo stile che fa per noi.

Approfondimento

Sono questi gli stivali che vanno di moda quest’anno e probabilmente li abbiamo già nella scarpiera