Le feste natalizie sono ormai alle porte e siamo pronti per trascorrerle in compagnia di amici e parenti. Infatti dopo due anni di restrizioni, negazioni e mancanze finalmente il Natale 2021 è all’insegna della condivisione.

Nel rispetto delle regole anti Covid si ritorna ad abbracciare amici e parenti. Allora quale occasione migliore che quella delle festività per sfoggiare look glamour e scintillanti pur rimanendo comodi e caldi?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Basta cappotti e maglioni di lana ecco il capo invernale da indossare nelle feste per stare comodi e caldi e che sta bene a tutte

Un must have di queste feste è sicuramente il classico maglione natalizio, anche indossato in versione oversize, da indossare con spensieratezza ed eleganza. Magari da abbinare a qualche mega camicione e a stivali lunghi al ginocchio, per un pranzo di Natale all’insegna della comodità e dello stile.

Il capo ricco di stile che renderà il Natale perfetto

Ma il capo immancabile per la creazione di look ad effetto è l’abito nero a tubino o svasato per stare comodi ma senza rinunciare allo stile. Dunque sì all’abito svasato che è adatto a valorizzare tutte le silhouette. Infatti è un abito stretto nella parte superiore e che si allarga nella parte inferiore.

Valorizza le curve e snellisce la silhouette assottigliando otticamente il punto vita nella parte alta. Un’idea per indossarlo al meglio è quella di abbinarlo a collant semicoprenti che snelliscono otticamente le gambe. Per look raffinati e molto femminili.

Immancabili nella creazione di look natalizi i maxi cardigan che ci permettono di stare caldi e di non sentirci troppo costretti anche dopo aver mangiato un bel po’.

Sì anche al total look bianco che è molto chic e illumina il viso. Poco adatto a chi è addetto alla cucina.

Per la sera, sì a completi di velluto nei colori verdone e granata. Da abbinare a tacchi alti e gioielli raffinati in caso di cene romantiche e nuovi appuntamenti.

Inoltre per look glamour adatti a tutte le età è questo capo invernale ideale per mantenersi caldi e comodissimi che sta spopolando e sta bene a 20 come a 50 anni. Ed anche per quanto riguarda le scarpe, non può mancare qualche dritta da seguire, che ci permetterà di restare comodi e di non rinunciare allo stile. Infatti, basta sneakers sportive e noiosi stivaletti queste le scarpe invernali comodissime ideali per mantenersi caldi e alla moda.

Quindi basta cappotti e maglioni di lana ecco il capo invernale da indossare nelle feste per stare comodi e caldi e che sta bene a tutte.