Tra i cibi più amati a qualsiasi età non possono mancare le patate. Sono economiche e si possono preparare in tantissimi modi e con spaziali abbinamenti. Tuttavia, cucinarle sempre nella stessa maniera può diventare monotono. Ciò è un peccato, considerando la libertà di accostamenti che questo alimento lascia. Perciò, sorprendiamo i nostri cari con una ricetta facilissima e dai pochi ingredienti. Queste gustosissime patate al forno sono semplici da preparare ed ingolosiscono i palati di grandi e piccini.

Per la loro praticità ed i pochi passaggi rientrano fra i piatti più adatti a chi è alle prime armi in cucina. Ottime anche per chi non ha voglia di perdere ore preziose ai fornelli o di cucinare pietanze troppo elaborate. Per queste persone e per tante altre abbiamo più volte scritto di ricette semplici e veloci. Ne è un esempio l’articolo “Da non credere alla bontà e alla squisitezza di questo piatto di melanzane fra i più veloci e semplici da fare”. Inoltre, agli amanti delle verdure consigliamo anche “Per cucinare verdure veloci in pochissimi minuti bastano una padella e questi 5 suggerimenti spesso ignorati”.

Per preparare questo piatto avremo bisogno di patate, un formaggio che si sciolga facilmente, rosmarino, sale, pepe e paprika. Come già introdotto, i passaggi per realizzare questa ricetta sono pochi e alla portata di tutti. Passiamo all’azione.

Volendo abbondare con le porzioni, consideriamo 1 kg di patate per 3 persone. Iniziamo pelandole con un classico pelapatate o un coltello piccolo. Sciacquiamole accuratamente e teniamo pronti tagliere e coltello. Dividiamo la patata a metà per il lato lungo, dopo di che continuiamo sul lato corto tagliandola in fette spesse un dito. Fatto ciò, mettiamole in una pentola e riempiamo questa di acqua fino a formare un velo sulle patate.

Accendiamo i fornelli per portare ad ebollizione l’acqua. Usiamo la prova della forchetta per capire se sono pronte all’interno. Raggiunta la giusta morbidezza, scoliamole e riponiamole in una teglia da forno. Condiamo aggiungendo rosmarino, sale e pepe per creare una piacevole armonia di sapori. Inseriamole in forno a 220 gradi e teniamole per all’incirca 30 minuti. Per capire se sono pronte accertiamoci che le patate abbiano la giusta doratura. Il tempo indicato sopra è perlopiù indicativo. Una volta pronte le tiriamo fuori e le copriamo con il formaggio. Rimettiamole dentro il forno ad una temperatura leggermente inferiore o addirittura spento, se conserva il calore iniziale. Sciolto il formaggio, tiriamole fuori per l’ultima volta e diamo un tocco di paprika al tutto.