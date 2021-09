Moltissime donne passano molto tempo alla ricerca del reggiseno perfetto per loro. Se da un lato è difficile trovare la taglia giusta, è altrettanto complesso trovare un reggiseno che esalti il nostro seno senza costringerlo e che si adatti alla forma del nostro corpo.

Esistono decine di modelli di reggiseno, da quelli sportivi a quelli in pizzo, da quelli a fascia a quelli a balconcino. Abbiamo l’imbarazzo della scelta, ma oggi vedremo perché questo potrebbe essere il reggiseno più comodo che c’è, ma solo se sappiamo come indossarlo.

Praticamente invisibile e adatto a ogni taglia

Un modello di reggiseno particolarmente comodo e pratico è quello imbottito a fascia. Questo reggiseno è in grado di avvolgere il seno, di sostenerlo e di dargli una forma rotonda. Grazie all’imbottitura, è possibile anche ottenere una taglia abbondante in più.

Il lato più pratico di questo modello è sicuramente la sua invisibilità e il fatto che non ci sono le spalline. Questa caratteristica lo rende perfetto per essere indossato sotto una maglia smanicata o un abito da sera senza spalline. Grazie al reggiseno a fascia, non dovremo più preoccuparci delle spalline che si vedono e che cadono.

Chiunque abbia già indossato questo tipo di reggiseno sa bene come il suo unico difetto è che potrebbe scivolare verso il basso, non essendoci le spalline a sostenerlo. Se riscontriamo questo problema, potremo dover risistemarlo di continuo. Ora vedremo come ovviare a questo comune problema con un trucchetto davvero semplicissimo.

Questo potrebbe essere il reggiseno più comodo che c’è ma solo se sappiamo come indossarlo

Se anche noi abbiamo il problema del reggiseno a fascia che continua a cadere, non dovremo far altro che inserire una spallina removibile nell’apposita asola di fianco alla coppa. Ora dovremo far passare la spallina sotto la parte davanti del reggiseno e inserire l’altro gancetto nell’altra asola.

In questo modo la spallina resterà sotto alle coppe e sosterrà il nostro reggiseno. Così, la fascia non scivolerà più, anzi, resterà alta per tutto il giorno e noi non dovremo sistemarlo di continuo. Grazie a questo trucco potremo avere tutta la comodità del reggiseno a fascia e il contenimento di un reggiseno con le spalline, anche se abbiamo un seno abbondante.

