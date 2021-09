L’importanza della cura della pelle è fondamentale. Se vogliamo contrastare l’insorgere di rughe e di inestetismi, dobbiamo mantenere la pelle del viso sempre idratata e nutrita. Per farlo è necessario nutrirsi nel modo giusto, mangiando molta frutta e verdura e bevendo molta acqua.

Dato che la pelle è esposta agli agenti esterni, come smog e umidità, dobbiamo anche nutrirla nel suo strato superficiale. Per questo oggi vedremo quando scegliere il siero e quando l’idratante, se vogliamo una pelle del viso davvero perfetta.

La skincare migliore per ognuna di noi

Per nutrire a fondo la pelle del viso è importante sapere scegliere i prodotti più adatti. La buona notizia è che per una skincare efficace non è necessario spendere molti soldi, né usare molti prodotti.

È anche molto importante scegliere prodotti adatti al nostro tipo di pelle in base alle sue caratteristiche. Dobbiamo imparare a conoscere bene la nostra pelle e sapere se è secca, normale o mista, in modo da curarla nel modo giusto.

Accanto alle classiche creme viso idratanti, negli ultimi anni sono apparsi i sieri, ma in molte non conoscono bene le utilità di questo prodotto. Il siero è un importante alleato nella nostra skincare, da abbinare sempre alla crema viso e mai da usare da solo.

Ecco quando scegliere il siero e quando l’idratante se vogliamo una pelle del viso davvero perfetta

Per avere risultati ottimi è importante usare nel giusto modo siero e crema e per fare ciò è importante conoscerne gli usi e le caratteristiche. Il siero è un cosmetico ricco di ingredienti attivi, che penetrano negli strati più profondi della pelle.

Ogni siero è stato progettato per rispondere a determinate problematiche della pelle come l’acne, le rughe o le macchie solari. La consistenza del siero è molto più chiara e liquida della crema. Assai importante è sapere che il siero dobbiamo sempre applicarlo prima della crema idratante.

La crema, invece, è un prodotto pensato per idratare e proteggere la pelle e per far ciò, crea una barriera fisica. Ovviamente, è un prodotto più denso del siero e va usato sempre dopo di esso e prima del protettore solare.

Ora sappiamo che questi due prodotti non possono essere usati in maniera alternativa, ma ognuno ha una sua funzione e un suo utilizzo. L’importante è trovare la giusta combinazione per nutrire la nostra pelle al meglio e avere risultati visibili. Con due soli prodotti la nostra pelle splenderà al meglio delle sue potenzialità.

Si raccomanda, inoltre, di informarsi sempre, prima di usare prodotti sulla nostra pelle e di chiedere il parare di figure professionali competenti.