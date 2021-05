Le verdure sono buonissime, nutrienti e salutari. Possono fare da contorno sostanzioso, come i peperoni, o essere utilizzate come condimento per la pasta. In tutte le loro preparazioni peccano in una cosa. La verdura il più delle volte è uno fra gli ingredienti più lenti da cuocere della nostra ricetta. In pochi sanno, però, che grazie ad un particolare tegame asiatico cucinare verdure veloci è diventato realtà. Vi abbiamo già mostrato come, grazie a questa padella, è possibile cuocere melanzane gustose in meno di 5 minuti. Grazie ai suggerimenti di questo articolo potremo perfezionare ancor più la nostra tecnica. Per cucinare verdure veloci in pochissimi minuti bastano una padella e questi 5 suggerimenti spesso ignorati, ma efficaci.

Melanzane veloci e peperoni squisiti per ogni ricetta

Il segreto per cucinare verdure veloci in pochissimo tempo è il wok. Questa padella la abbiamo già vista in azione con melanzane e peperoni, ma può essere utilizzata per qualsiasi verdura e ricetta. Ha dalla sua l’efficacia nel condurre in modo uniforme il calore, grazia alla forma semisferica. La composizione del fondo, inoltre, è l’ideale per la nostra cucina sana, dato che richiede pochissimo olio.

Il wok è semplicissimo da usare in cucina, ma per farlo nel modo giusto e cucinare verdure veloci è necessario sapere questi 5 suggerimenti salva-tempo.

Osservare l’olio

Per capire quando la padella è calda abbastanza basta osservare l’olio. Se questo è abbastanza caldo da evaporare è arrivato il momento di passare all’azione e versare la verdura tagliata.

Tagliare le verdure nel modo giusto

È importante sapere che per cucinare verdure veloci c’è bisogno che siano tagliate in modo equo. Tutti i pezzetti della verdura devono avere le stesse dimensioni, in modo da essere cotti tutti allo stesso tempo. È importante, inoltre, che tutti gli ingredienti siano pronti prima di mettere la padella sulla fiamma.

Occhio alle porzioni

Facciamo in modo da non esagerare riempiendo la padella. Il wok è capiente, ma le verdure sul fondo tenderanno a cuocere più velocemente di quelle in superficie. Ecco spiegato perché per cucinare verdure veloci in pochissimi minuti bastano una padella e questi 5 suggerimenti spesso ignorati.